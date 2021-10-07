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Бывший арбитр ФИФА Николаев оценил судейство Карасева в полуфинале Лиги наций

11:47
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал оценку работе судейской бригады Сергея Карасева в полуфинальном матче Лиги наций Италия — Испания (1:2).

«Считаю, что игра была, конечно, непростая. Тем более исторически у матчей сборных Италии и Испании эмоциональная подоплека, поэтому смело можно сказать, что Карасев справился с этой игрой. Красная карточка была показана абсолютно по делу, и для таких темпераментных команд она была воспринята футболистами абсолютно нормально. Все видели повторы, на которых четко показано, что в борьбе использовался локоть, поэтому вторая желтая карточка и затем красная были справедливыми.

Сергей и вся бригада очень уверенно провели этот матч, и я думаю, они получили удовольствие от своей работы. Уверен, ни у одной из команд нет претензий по работе нашей бригады. Ту планку единоборств, которую он задал, была адекватной, и здорово, что судьи давали играть, как и должно быть в европейских матчах такого уровня», — приводит ТАСС слова Николаева.

На 42-й минуте матча Италия — Испания Карасев показал вторую желтую карточку защитнику итальянцев Леонардо Бонуччи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12600695

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Иван Торопцев все материалы автора

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