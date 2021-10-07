«Да что этот русский себе позволяет?» Реакция итальянских фанатов на судейство Карасева

Итальянские болельщики в соцсетях отреагировали на работу российского арбитра Сергея Карасева в полуфинальном матче Лиги наций Италия — Испания (1:2).

На 42-й минуте встречи Карасев оставил итальянскую команду в меньшинстве, показав вторую желтую карточку защитнику Леонардо Бонуччи.

«Сергей Карасев. Вот что случается, когда вы ставите таких судей на важные матчи, они не понимают важности второй желтой карточки. Не понимают, как это ломает всю игру. В Лиге наций должны принять это на заметку».

«Что этот русский себе позволяет? Спасибо Карасеву за то, что к чертям развалил нам игру».

«Еще один мастер-класс по катастрофе в соревновании под эгидой УЕФА, какой сюрприз! Один из худших судей, что я видел».

«Единственная хорошая новость — Карасев не будет судить матч Бельгия — Франция».

«Лучший игрок матча — Сергей Карасев».

«Карасев просто оказался в замешательстве, он ошибался в обе стороны и давал абсолютно случайные свистки».

«Да он свистит как сумасшедший!»

«Никто в мире не показал бы Бонуччи желтую за то, что он сделал, кроме Карасева».

В финале Лиги наций сборная Испании встретится с победителем матча Бельгия — Франция.