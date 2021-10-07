Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Да что этот русский себе позволяет?» Реакция итальянских фанатов на судейство Карасева

Итальянцы раскритиковали судейство арбитра Карасева в полуфинале Лиги наций с Испанией
10:20
Сергей Карасев. Фото Getty Images
Сергей Карасев. Фото Getty Images
Теги:

Итальянские болельщики в соцсетях отреагировали на работу российского арбитра Сергея Карасева в полуфинальном матче Лиги наций Италия — Испания (1:2).

На 42-й минуте встречи Карасев оставил итальянскую команду в меньшинстве, показав вторую желтую карточку защитнику Леонардо Бонуччи.

6&nbsp;октября. Италия&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 1:2. Сергей Карасев удаляет Леонардо Бонуччи. Италия — Испания: Карасев судил хорошо, но где российские видеоарбитры?

«Сергей Карасев. Вот что случается, когда вы ставите таких судей на важные матчи, они не понимают важности второй желтой карточки. Не понимают, как это ломает всю игру. В Лиге наций должны принять это на заметку».

«Что этот русский себе позволяет? Спасибо Карасеву за то, что к чертям развалил нам игру».

«Еще один мастер-класс по катастрофе в соревновании под эгидой УЕФА, какой сюрприз! Один из худших судей, что я видел».

«Единственная хорошая новость — Карасев не будет судить матч Бельгия — Франция».

«Лучший игрок матча — Сергей Карасев».

«Карасев просто оказался в замешательстве, он ошибался в обе стороны и давал абсолютно случайные свистки».

«Да он свистит как сумасшедший!»

«Никто в мире не показал бы Бонуччи желтую за то, что он сделал, кроме Карасева».

В финале Лиги наций сборная Испании встретится с победителем матча Бельгия — Франция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Нужно ли считать калории каждый день? Комментирует мастер спорта по легкой атлетике
1
1