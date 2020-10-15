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«Дзюба и Соболев — это эксперимент, хоть и не люблю это слово». Черчесов — об игре в два форварда

01:05
14 октября. Россия - Венгрия - 0:0. Артем Дзюба бьет по воротам. Фото УЕФА
14 октября. Россия - Венгрия - 0:0. Артем Дзюба бьет по воротам. Фото УЕФА
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций против сборной Венгрии (0:0) объяснил, почему сыграли в два форварда. По его словам, в октябре хотелось набрать больше очков.

— Почему вы решили сыграть в два нападающих?

— Это было продиктовано ходом матча. Мы владели преимуществом, было много подходов, фланговых передач. Команда владеет инициативой, так что с двумя нападающими ей легче. С Турцией, например, двух нападающих конце матча было сложно выпускать, потому что мы не владели инициативой. А тут игра диктовала выпустить второго нападающего, что мы и сделали. Понятно, что Артем Дзюба и Саша Соболев играли вместе первый раз, был эксперимент, хоть и не люблю это слово. Думаю, это решение было оправданным.

— Прокомментируйте положение в турнирной таблице.

— Сложно планировать что-то. Будут два сложных матча в Сербии и Турции. Мы к ним будем готовиться. Главное, чтобы те футболисты, на которых мы рассчитываем, были здоровы и готовы. Мы начали сбор на первом месте, на первом и закончили. Планировали больше очков набрать, но планировать что-то легкомысленно на таком уровне. (Гоша Чернов)

Россия — Венгрия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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