Джикия поделился хорошими воспоминаниями от матча с Венгрией

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил состояние команды в преддверии матча Лиги наций против Венгрии.

— Тренерский штаб дал выспаться. Потом потренировались, восстановились и прилетели в Венгрию, — цитирует Джикию пресс-служба сборной. — Сейчас делаем процедуры необходимые, а завтра будет основная тренировка.

Я дебютировал на этом стадионе за сборную. Тогда мы одержали победу, так что воспоминания хорошие.

Самое главное, что добились победы в матче с Сербией. Поэтому, наверное, не так чувствуется усталость. Все хорошо.

Таймы получились разные, но в целом контролировали игру: не давали сопернику ничего сделать, хотя мяч был больше у них в первом тайме. Во второй половине стали быстрее выбегать в контратаки и забили красивые голы.

Изучали соперника: все ребята играют у них в Европе. Считаю, что справились неплохо.

Давно не собирались, долго не было игр. Важно было начать с победы.