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Сегодня, 05:12

Мартинес: «Матч с Польшей — новая проверка»

Мартинес поделился ожиданиями от матча с Польшей
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает матч Лиги наций против Польши новой проверкой. На прошлой неделе бельгийцы проиграли Нидерландам.

«Не жду, что люди будут рады после поражения от Нидерландов, но не хочу, чтобы они ставили под вопрос отношение игроков к делу. Проблема не в этом. Сейчас я занят тем, как мы отреагируем на случившееся.

Матч с Польшей — новая проверка. Нам предстоит провести ряд матчей за 11 дней, и уже потом я буду делать выводы. Внесу изменения в команду, но не из-за того, что кто-то плохо сыграл против Нидерландов, а потому, что мы так изначально планировали», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

Матч Бельгия — Польша состоится сегодня, 8 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-15531b12d1ad-c956f8e99c7f-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0/
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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Роберто Мартинес
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