Де Брейне: «Лига наций для меня не имеет значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена»

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне раскритиковал Лигу наций.

«Еще две недели — это слишком много. Мы, футболисты, не можем ничего изменить, но я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир для меня не имеет значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена. В любом случае, мы можем сказать, что хотим больше отдохнуть, но все равно ничего не изменится, поэтому мы будем делать свою работу на поле», — приводит Goal слова Де Брейне.

В июне сборная Бельгии проведет четыре матча в рамках Лиги наций: против Нидерландов (3 июня), Уэльса (11 июня), а также дважды против Польши (8 и 14 июня).