Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 09:24

Де Брейне: «Лига наций для меня не имеет значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена»

Полузащитник сборной Бельгии Де Брейне заявил, что Лига наций для него не имеет значения
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне раскритиковал Лигу наций.

«Еще две недели — это слишком много. Мы, футболисты, не можем ничего изменить, но я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир для меня не имеет значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена. В любом случае, мы можем сказать, что хотим больше отдохнуть, но все равно ничего не изменится, поэтому мы будем делать свою работу на поле», — приводит Goal слова Де Брейне.

В июне сборная Бельгии проведет четыре матча в рамках Лиги наций: против Нидерландов (3 июня), Уэльса (11 июня), а также дважды против Польши (8 и 14 июня).

Источник: https://www.goal.com/en/news/nations-league-is-unimportant-belgium-star-de-bruyne-uefa/blt96215706ddb62b22
Кевин де Брейне
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первая встреча Бензема и Мбаппе после срыва трансфера Килиана в «Реал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости