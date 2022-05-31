«Барселона» назвала игроков, которые выступят на групповом этапе Лиги наций

«Барселона» назвала игроков, которые примут участие в международных матчах за свои сборные, информирует пресс-служба клуба.

За сборную Испании на Лиге наций выступит 6 игроков каталонского клуба: Эрик Гарсия, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Гави, Ферран Торрес и Ансу Фати. За сборную Дании выступит нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт. За сборную Нидерланд выступит Френки де Йонг и Мемфис Депай.

В товарищеских матчах сыграет два игрока «Барселоны»: Дани Алвес за сборную Бразилию и Рональд Араухо за Уругвай.

«Барселона» заняла 2-е место в ла лиге. Каталонский клуб набрал 73 очка за 38 туров.