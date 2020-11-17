Даеи надеется, что Роналду побьет его рекорд по голам за сборные

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи выразил надежду, что капитан португальцев Криштиану Роналду побьет его рекорд по голам за национальные команды. Даеи в период с 1993 по 2006 год забил 109 мячей в 149 играх. На счету Роналду сейчас 102 гола в 169 играх. Кроме них, ни один футболист не забивал больше 90 голов за сборные.

— Я искренне надеюсь, что Криштиану Роналду побьет мой голевой рекорд за сборную, — цитирует Squawka Даеи. — Я совершенно не буду расстроен. Для меня будет большой честью, если футболист его уровня сделает это.