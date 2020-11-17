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Даеи надеется, что Роналду побьет его рекорд по голам за сборные

18:36
Криштиану Роналду (слева). Фото Twitter
Криштиану Роналду (слева). Фото Twitter
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Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи выразил надежду, что капитан португальцев Криштиану Роналду побьет его рекорд по голам за национальные команды. Даеи в период с 1993 по 2006 год забил 109 мячей в 149 играх. На счету Роналду сейчас 102 гола в 169 играх. Кроме них, ни один футболист не забивал больше 90 голов за сборные.

— Я искренне надеюсь, что Криштиану Роналду побьет мой голевой рекорд за сборную, — цитирует Squawka Даеи. — Я совершенно не буду расстроен. Для меня будет большой честью, если футболист его уровня сделает это.

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