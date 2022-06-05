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Сегодня, 20:45

Португалия — Швейцария: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото AFP

В воскресенье, 5 июня, сборная Португалии сыграет против команды Швейцарии в матче группы 2 Лиги наций A. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.30.

Португалия и Швейцария неудачно стартовали в Лиге наций: команда Криштиану Роналду сыграли вничью с Испанией (1:1), а швейцарцы уступили Чехии (1:2). Квалификацию на чемпионат мира Швейцария провела уверенно и напрямую вышла на турнир. Португальцы квалифицировались в финальную стадию через стыковые матчи, обыграв Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Швейцария

2
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