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Сухина высказался о судействе Карасева в полуфинале Лиги наций

12:16
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Бывший судья ФИФА Станислав Сухина оценил работу арбитра Сергея Карасева в полуфинальном матче Лиги наций Италия — Испания (1:2).

«Тяжелейший матч со всех точек и прекрасная работа всей бригады арбитров. Ключевой момент — красная карточка защитнику Бонуччи была показана по всем правилам футбола. Нельзя не отметить высокий уровень, которого достиг российский арбитр. Судит матчи чемпионата Европы, Суперкубка УЕФА, матчи Лиги чемпионов, а теперь и полуфинал Лиги наций. Выше только матч планеты Земля с планетой Марс. Сейчас главное — сохранить этот уровень и ему соответствовать», — приводит «РБК Спорт» слова Сухины.

В финале Лиги наций Испания встретится с победителем полуфинала Бельгия — Франция.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/615ea8a49a79472d730ee17c?ruid=uUjlA2CNEKlRw0xZA8ArAg==

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Иван Торопцев все материалы автора

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