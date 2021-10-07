Сухина высказался о судействе Карасева в полуфинале Лиги наций

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина оценил работу арбитра Сергея Карасева в полуфинальном матче Лиги наций Италия — Испания (1:2).

«Тяжелейший матч со всех точек и прекрасная работа всей бригады арбитров. Ключевой момент — красная карточка защитнику Бонуччи была показана по всем правилам футбола. Нельзя не отметить высокий уровень, которого достиг российский арбитр. Судит матчи чемпионата Европы, Суперкубка УЕФА, матчи Лиги чемпионов, а теперь и полуфинал Лиги наций. Выше только матч планеты Земля с планетой Марс. Сейчас главное — сохранить этот уровень и ему соответствовать», — приводит «РБК Спорт» слова Сухины.

В финале Лиги наций Испания встретится с победителем полуфинала Бельгия — Франция.