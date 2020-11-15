Бускетс получил травму связок колена
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прошел медобследование в связи с травмой, которую он получил в расположении сборной Испании.
Во время матча Лиги наций Испания — Швейцария (1:1) 32-летний игрок был заменен во втором тайме из-за удара в левое колено.
Обследование выявило у футболиста растяжение внешней коллатеральной связки колена, сообщает пресс-служба сборной Испании. В понедельник Бускетс пройдет МРТ в Севилье.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.