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Бускетс получил травму связок колена

16:08
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прошел медобследование в связи с травмой, которую он получил в расположении сборной Испании.

Во время матча Лиги наций Испания — Швейцария (1:1) 32-летний игрок был заменен во втором тайме из-за удара в левое колено.

Обследование выявило у футболиста растяжение внешней коллатеральной связки колена, сообщает пресс-служба сборной Испании. В понедельник Бускетс пройдет МРТ в Севилье.

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