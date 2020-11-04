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Берг, Ольссон, Классон и Ларссон вызваны в сборную Швеции, Ибрагимович вызов не получил

19:47
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Сборная Швеции назвала список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. Форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который ранее намекал на возвращение в национальную команду, в составе нет.

При этом в заявку попали четыре представителя российских клубов: форвард Маркус Берг, полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Олссон (все — «Краснодар»), а также нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

11 ноября шведы проведут товарищеский матч со сборной Дании. Затем они сыграют в Лиге наций с Хорватией (14 ноября) и Францией (17 ноября).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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