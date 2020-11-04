Берг, Ольссон, Классон и Ларссон вызваны в сборную Швеции, Ибрагимович вызов не получил

Сборная Швеции назвала список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. Форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который ранее намекал на возвращение в национальную команду, в составе нет.

? Jannes trupp till novembersamlingen



??-?? 11 november (Tr?ningslandskamp)

??-?? 14 november (Nations League)

??-?? 17 november( Nations League)#vi?rsverige pic.twitter.com/9NsYfYmAfs — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 4, 2020

При этом в заявку попали четыре представителя российских клубов: форвард Маркус Берг, полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Олссон (все — «Краснодар»), а также нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

11 ноября шведы проведут товарищеский матч со сборной Дании. Затем они сыграют в Лиге наций с Хорватией (14 ноября) и Францией (17 ноября).