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Бельгия — Франция: все голы матча

23:38
7 октября. Турин. Бельгия — Франция — 2:3. Килиан Мбаппе. Фото Reuters
7 октября. Турин. Бельгия — Франция — 2:3. Килиан Мбаппе. Фото Reuters
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7 октября в Турине (Италия) сборная Бельгии проиграла Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций. В Сети появились видео всех голов встречи.

На 37-й минуте Янник Ферейра Карраско открыл счет.

Ромелу Лукаку на 40-й минуте удвоил преимущество бельгийцев.

Карим Бензема на 62-й минуте отыграл один мяч.

Сравнял результат на 69-й минуте Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.

На 90-й минуте матча окончательный счет на табло установил защитник французов Тео Эрнандес.

(видео появится позже)

Бельгия — Франция

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Евгений Петров все материалы автора
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