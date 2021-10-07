Бельгия — Франция: все голы матча
7 октября в Турине (Италия) сборная Бельгии проиграла Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций. В Сети появились видео всех голов встречи.
На 37-й минуте Янник Ферейра Карраско открыл счет.
Карраско запутал вообще всех — даже вратаря ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021
Льорис двинулся вообще в другую сторону. Янник-Феррейра четко подловил на противоходе и забил первый гол бельгийцев ? pic.twitter.com/R7Lrn4pIIy
Ромелу Лукаку на 40-й минуте удвоил преимущество бельгийцев.
Ну просто монструозный Лукаку ???— Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021
Обманул защитника ? бомбанул в ближний ? второй гол Бельгии готов ? pic.twitter.com/ABzKT5mgpI
Карим Бензема на 62-й минуте отыграл один мяч.
Вот это форвард, вот это настоящий форвард ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021
Бензема получил мяч и легко разобрался с соперниками. У Карима уже 11 голов в 11 матчах в сезоне ?
Мощь ? pic.twitter.com/R2nkBm5QwW
Сравнял результат на 69-й минуте Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти.
Гризманн заработал очень важный пенальти для Франции ??— Матч ТВ (@MatchTV) October 7, 2021
Антуан получил по ногам, а Мбаппе без проблем реализовал 11-метровый. Так продолжался камбэк французов ? pic.twitter.com/VmUGebT7vr
На 90-й минуте матча окончательный счет на табло установил защитник французов Тео Эрнандес.
(видео появится позже)
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