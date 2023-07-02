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Сегодня, 16:38

Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как проходили переговоры по трансферу форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я провел три года в переговорах о переходе Месси. Полтора года были очень напряженным. Я видел, как это было сделано в конце мая. Бекхэм общался с Лео только на футбольные темы, так как он в тот момент играл. Я не хотел, чтобы он чувствовал давление. Мы разговаривали в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Для заключения сделки был очень важен контракт с Applе», — цитирует владельца «Интер Майами» Marca со ссылкой на El Pais Маса.

Ранее сообщалось, что по контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год.
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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