Владелец «Интер Майами» прокомментировал переходы Месси и Бускетса в команду

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас прокомментировал подписание в команду игроков Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

«То, что Месси здесь, что Бускетс здесь, что еще придут другие игроки, говорит о том, что мы открыли новые главы для спорта в этой стране, что мы преуспели», — цитирует Маса The Athletic.

Ранее совладелец клуба Девид Бекхэм рассказал о ходе переговоров с Месси по переходу в «Интер Майами».

Месси и Бускетс заключили с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Месси намерен дебютировать за команду в матче Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля. Сообщалось, что в этот день мэр города Форт-Лодердейл Дин Транталис вручит аргентинцу ключи от города.