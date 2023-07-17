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Сегодня, 21:52

Месси получит ключ от города от мэра Форт-Лодердейла

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Мэр города Форт-Лодердейл Дин Транталис собирается вручить новичку «Интер Майами» Лионелю Месси символический подарок.

Он сообщил, что посетит первую игру аргентинца в новом клубе и встретится с ним.

«От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи», — сказал мэр.

Ранее Месси рассказал, что намерен дебютировать за команду матчем Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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