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Сегодня, 08:42

Бекхэм рассказал о ходе переговоров с Месси по переходу в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото AFP

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о переговорах с нападающим Лионелем Месси по поводу перехода в американский клуб. Он заявил, что клубу пришлось запастись терпением и надеяться на положительный исход.

«Речь идет об игроке, который выиграл чемпионат мира в прошлом году. Это один из величайших игроков — если не величайший, — которые когда-либо играли в эту игру», — цитирует Бекхэма CNN.

Месси намерен дебютировать за команду в матче Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что у Месси есть такое же желание играть, как и раньше, «однако оно уже на другом уровне». Мартино возглавил команду 28 июня. Ранее он тренировал Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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