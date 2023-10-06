Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу

У форварда «Интер Майами» Лионеля Месси еще есть возможность вернуться в европейский клуб, сообщает Inter Miami FC Hub в социальных сетях.

Как отмечает источник, известные футболисты «Интер Майами» смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу в том случае, если команда не квалифицируется в плей-офф МЛС. Таким образом, есть вероятность, что аргентинец может оказаться в одном из европейских клубов.

Месси перешел в «Интер Майами» летом этого года. Соглашение 36-летнего форварда с командой из МЛС рассчитано до 2025 года. Ранее футболист выступал за «Барселону» и «ПСЖ». На его счету семь «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира 2022 года.

На данный момент «Интер Майами» с 33 очками занимает 14-е место в Восточной конференции МЛС. Месси провел за американскую команду 12 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.