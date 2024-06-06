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Русский вратарь сорвет куш в Нью-Йорке! Шестеркин заслужил исторический для НХЛ контракт

Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Скоро Игорь может обогнать по зарплате Сергея Бобровского и Андрея Василевского.

Стоило только «Рейнджерс» вылететь из плей-офф, как североамериканские коллеги заговорили о ближайших задачах руководства клуба. Одна из приоритетных целей — продление самого ценного хоккеиста последнего плей-офф для команды — Игоря Шестеркина. Его контракт-мостик, подписанный в августе 2021 года, истекает после сезона-2024/25.

Чтобы не искушать судьбу и обезопасить будущее клуба, переговоры уместнее начать как можно раньше. Кэпхит Шестеркина по нынешнему соглашению — 5,67 миллиона долларов. Эта сумма значительно вырастет, когда голкипер подпишет новое соглашение. За годы в Нью-Йорке россиянин наиграл на роскошный контракт на уровне самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.

Артемий Панарин (№10) и&nbsp;Игорь Шестеркин (№31) после поражения &laquo;Рейнджерс&raquo; в&nbsp;финале Восточной конференции. «Отдали все, но можно было сыграть лучше»: Шестеркин и Панарин после вылета из Кубка Стэнли

Контракты конкурентов

Зарплата каждого хоккеиста оценивается в сравнении. Шестеркин стремительно взлетел во вратарскую элиту НХЛ и два года назад выиграл «Везина Трофи». Фактически последние сезоны Игорь провел с дисконтом для «Рейнджерс». Голкиперы такого уровня получают гораздо большие деньги. По кэпхиту в сезоне-2023/24 россиянина опередили восемь коллег. Среди них не сыгравший ни одного матча за «Торонто» Мэтт Мюррей (6,25 миллиона). Стагнирующий в «Анахайме» Джон Гибсон (6,4). И даже дико нестабильный Джордан Биннингтон, приговоривший сборную Канады на последнем чемпионате мира (6).

Перечисленные выше вратари Шестеркину не ровня, но Игорь играет за меньшие деньги. Это несоответствие объясню ниже. Вернемся к контрактам конкурентов. Все сравнивают стартера «Рейнджерс» с Андреем Василевским и Сергеем Бобровским. Зарплаты соотечественников почти в два раза выше. Бобровского озолотила «Флорида», и после смазанного начала контракта воспитанник «Кузни» дважды подряд вывел «Пантерз» в финал. Трудно переоценить значимость Василевского в золотых сезонах «Тампы». Голкипер сглаживал изъяны атакующего стиля при отсутствии эталонной обороны.

Топ-5 самых дорогих вратарей НХЛ в сезоне-2023/24:
1. Сергей Бобровский («Флорида»): кэпхит* 10 миллионов долларов, год подписания 2019
2. Андрей Василевский («Тампа»): кэпхит 9,5 миллиона долларов, год подписания 2019
3. Джон Гибсон («Анахайм»): кэпхит 6,4 миллиона долларов, год подписания 2018
4. Мэтт Мюррей («Торонто»): кэпхит 6,25 миллиона долларов, год подписания 2020
5. Коннор Хеллибак («Виннипег»): кэпхит 6,16 миллиона долларов, год подписания 2018
*Средняя зарплата за сезон в миллионах долларов

Бобровский и Василевский подписали контракты летом 2019-го и получили близкие деньги — 10 и 9,5 миллиона соответственно. Не забываем о льготном налогообложении штата Флориды, где базируются команды. Пожалуй, нашлись бы безумные генменеджеры, готовые предложить зарплату еще выше. Спустя пять лет Сергей и Андрей остаются самыми дорогими вратарями лиги — не считая Кэри Прайса, который де-факто завершил карьеру, а его 10,5-миллионный контракт приведением летает по монреальскому «Белл-центру».

Фото USA Today Sports

Время для контракта жизни

Для Шестеркина настало время подписывать контракт жизни и срывать космический куш. Возможно, сделка с «Рейнджерс» получится беспрецедентной и Игорь получит самое дорогое соглашение среди вратарей лиги. После такого плей-офф, когда Шестеркин тащил команду за уши, никто не упрекнет генменеджера Криса Друри в переплате, даже если он выкатит предложение на 11-12 миллионов за сезон, о чем пишут коллеги из Северной Америки. Сразу оговорюсь: это не инсайд, а предположение журналистов.

Каждый хотел бы сейчас оказаться на месте агента Шестеркина. Ваш клиент провел феноменальный плей-офф, подтвердив свою значимость для клуба. Руководство ставит в приоритет продление с вратарем, который последние сезоны играл с заниженным контрактом из-за того, что согласился на «мостик» после двухлетнего соглашения новичка. А после сезона-2024/25 Игорь может стать неограниченно свободным агентом. Изучив рынок, вратарь получит космические деньги, ведь топ-голкиперы сейчас в дефиците. Поэтому «Рейнджерс» не стоит затягивать переговоры — с Шестеркиным нужно договориться в ближайшее время.

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Ньюйоркцы привыкли к большим тратам и длительным союзам с вратарями. Позиция основного голкипера долгое время ассоциировалась с Хенриком Лундквистом. Шестеркин вырос в полноценного преемника шведского Короля. «Рейнджерс» не привыкать платить серьезные деньги вратарям. И Крис Друри, который еще играл с Лундквистом, как никто другой, понимает значимость такого голкипера. Россиянин забирал около 70 процентов матчей в регулярке, а в Кубке Стэнли о дублерах и не вспоминали — он играл без замен.

Три плей-офф подряд Игорь входит в лидеры лиги по проценту отраженных бросков (каждый год — выше 92,7%). В разные сезоны в кубковых матчах уходили в тень то Панарин, то Крайдер, то Зибанежад. Шестеркин же подкупал стабильностью и держал высокий уровень, даже когда команда вылетела в первом раунде от «Нью-Джерси». Незачем экономить на россиянине — близкого по мастерству и влиянию на команду голкипера на рынке они не найдут. В то же время конкуренты выстроятся за Шестеркиным в очередь.

В переговорах все козыри в ловушке вратаря. Положение «Рейнджерс», напротив, более уязвимое. Потолок зарплат хоть и постепенно увеличивается, роскошный контракт Игоря серьезно отяготит платежку. Те же 12 миллионов — это около 13 процентов от общей ведомости. И не забывайте о контракте Артемия Панарина с кэпхитом в 11,6 миллиона. При благоприятном для голкипера раскладе наши парни могут занять четверть зарплатной ведомости «Рейнджерс»!

Журналисты уже терзали вратаря вопросами о будущем в клубе. Шестеркин, как грамотный политик, предпочел абстрагироваться. На вопрос о новом контракте россиянин ответил: «Извините, я не говорю по-английски». Корреспонденты оценили юмор, но офису «Рейнджерс» сейчас явно не до шуток. Сделка с Шестеркиным — главная цель на ближайшее время. Все идет к тому, что воспитанник «Крыльев Советов» получит рекордный контракт из действующих вратарей. И это будет абсолютно заслуженно.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
0 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
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4. Флорида - Рейнджерс
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5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
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6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
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6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
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3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
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5. Рейнджерс - Каролина
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6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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2. Ванкувер - Нэшвилл
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5. Ванкувер - Нэшвилл
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6. Нэшвилл - Ванкувер
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
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2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
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6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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4 - 5
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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Флорида – Эдмонтон
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