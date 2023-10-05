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Месси и Бускетс номинированы на приз лучшему игроку сезона в МЛС

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

Игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Серхио Бускетс попали в список номинантов на приз лучшему игроку сезона в МЛС.

36-летний аргентинец с момента перехода в клуб из Флориды провел в турнире 4 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. 35-летний испанец сыграл в 8 играх и отметился 1 голевой передачей.

С полным список можно ознакомиться на сайте МЛС.

На данный момент Месси восстанавливается после повреждения, которое он получил 21 сентября в матче с «Торонто» (0:4).

Всего в этом сезоне аргентинец провел 11 матчей за «Интер Майами», забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

В Восточной конференции МЛС клуб из Майами занимает предпоследнее, 14-е место с 33 очками.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Интер Майами
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