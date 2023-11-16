Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 17:12

Сандро Шварц возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц близок к тому, чтобы возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Bild.

По информации источника, 45-летний немецкий специалист уже достит договоренности с американским клубом. В ноябре его покинул Трой Лесейн, с которым «Нью-Йорк» проиграл «Цинциннати» (0:3, 1:1) в первом раунде плей-офф МЛС.

Шварц с 2020 по 2022 годы возглавлял московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали в сезоне-2021/22.

После этого Шварц работал в «Герте». Он покинул берлинский клуб в апреле этого года. До этого немец тренировал «Эшборн» и «Майнц».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
Сандро Шварц
0
Читайте также
Отбор Евро 2024: что решается сегодня и кто уже вышел в финальный турнир
Усман Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бекхэм — о подписании Месси: «Это наш подарок Америке и МЛС»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости