Сандро Шварц возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

Бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц близок к тому, чтобы возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Bild.

По информации источника, 45-летний немецкий специалист уже достит договоренности с американским клубом. В ноябре его покинул Трой Лесейн, с которым «Нью-Йорк» проиграл «Цинциннати» (0:3, 1:1) в первом раунде плей-офф МЛС.

Шварц с 2020 по 2022 годы возглавлял московское «Динамо». Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали в сезоне-2021/22.

После этого Шварц работал в «Герте». Он покинул берлинский клуб в апреле этого года. До этого немец тренировал «Эшборн» и «Майнц».