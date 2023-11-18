Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 22:27

Оби Микел считает, что Месси нельзя сравнивать с Роналду: «Лео с другой планеты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о сравнениях между форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я фанат Месси. Когда мы играли против «Юнайтед», когда Криштиану был там, мы знали: «Окей, Эш [Эшли Коул] разберется с ним, он способен с ним справиться.

Но каждый раз, когда мы встречались с «Барселоной»...боже мой, тренировки всю неделю были посвящены Месси. Нам нужно было иметь против него двух или трех игроков, потому что ты не можешь защищаться против него один на один – это невозможно, ты будешь покойником.

Если говорить обо мне, я не вижу сравнения между Месси и Роналду. Месси с другой планеты. Он настолько хорош», – сказал Оби Микел в подкасте Five Рио Фердинанда.

Джон Оби Микел
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
1
0
Читайте также
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Перешел в «Рубин» из «Барсы» и грустил в отеле с видом на Кремль. Удивительная карьера Сонга
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сандро Шварц возглавит «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости