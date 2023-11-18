Оби Микел считает, что Месси нельзя сравнивать с Роналду: «Лео с другой планеты»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о сравнениях между форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я фанат Месси. Когда мы играли против «Юнайтед», когда Криштиану был там, мы знали: «Окей, Эш [Эшли Коул] разберется с ним, он способен с ним справиться.

Но каждый раз, когда мы встречались с «Барселоной»...боже мой, тренировки всю неделю были посвящены Месси. Нам нужно было иметь против него двух или трех игроков, потому что ты не можешь защищаться против него один на один – это невозможно, ты будешь покойником.

Если говорить обо мне, я не вижу сравнения между Месси и Роналду. Месси с другой планеты. Он настолько хорош», – сказал Оби Микел в подкасте Five Рио Фердинанда.