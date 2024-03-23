«Нью-Йорк Ред Булл» на своем поле примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС в субботу, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Рэд Булл Арена» в Гаррисоне, Нью-Джерси, США. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Нью-Йорк Ред Булл» — «Интер Майами» можно будет бесплатно в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — первая ссылка и второй способ. Следите за ключевыми событиями поединка «Нью-Йорк Ред Булл» — «Интер Майами» в матч-центре «СЭ».

За «Интер Майами» играет форвард сборной Аргентины Лионель Месси. В текущем сезоне 36-летний футболист забил три гола и сделал одну результативную передачу. За «Интер Майами» играет форвард сборной Аргентины Лионель Месси. В текущем сезоне 36-летний футболист забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС с 10 баллами после четырех встреч. «Нью-Йорк Ред Булл» идет на шестой строчке с 7 очками на Востоке.

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