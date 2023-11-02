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Сегодня, 07:25

Месси считает, что заслуживает возможность попрощаться с «Барселоной»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что хочет провести прощальный матч с «Барселоной».

«Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе. Я заслуживаю возможности попрощаться. «Барселона» — мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую», — приводит слова Месси ESPN.

Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

31 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/38785056/messi-feels-deserves-chance-say-goodbye-barcelona
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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