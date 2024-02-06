Месси не уверен в участии в матче против японского «Виссел Кобе»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не уверен в своем участии в товарищеском матче против японского клуба «Виссел Кобе». Встреча пройдет 7 февраля.

В воскресенье в Гонконге «Интер Майами» обыграл сборную Гонконга со счетом 4:1. Месси провел всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

«Я не знаю, смогу ли сыграть. Но чувствую себя гораздо лучше и надеюсь, что получится выйти на поле. Сегодня во второй половине дня мы проведем тренировку, и я буду стараться», — цитирует Месси RMC Sport.

Он рассказал, что во время первого матча в Саудовской Аравии почувствовал проблемы с приводящей мышцей. После прошел МРТ, который ничего не выявил, однако до сих пор чувствует дискомфорт.

Один из фанатов после товарищеского матча «Интер Майами» с командой звезд чемпионата Гонконга (4:1) эмоционально отреагировал на то, что форвард Лионель Месси не принял участия в игре.

Проходя мимо картонного изображения аргентинского футболиста на стадионе в Гонконге, он разрушил рекламный стенд.

Игра пройдет на стадионе «Ноевир Стэдиум Кобе» в Кобе (Япония) и начнется в 13.00 по московскому времени.