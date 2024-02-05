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5 февраля, 16:30

«Интер Майами»: какие матчи проведет команда Месси на этой неделе

«Интер Майами» сыграет с «Виссел Кобе» в товарищеском матче 7 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» продолжает предсезонное турнире.

Клуб MLS сыграет товарищеский матч с японским «Виссел Кобе» в среду, 7 февраля. Игра пройдет на стадионе «Ноевир Стэдиум Кобе» в Кобе (Япония) и начнется в 13.00 по московскому времени.

Предыдущую контрольную игру «Интар» против сборной звезд чемпионата Гонконга пропустил аргентинский нападающий Лионель Месси. У форварда повреждение задней поверхности бедра. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу американской команды. Во время встречи болельщики освистали команду из-за отсутствия Месси на поле. Также недовольно было и правительство Гонконга.

Примет ли участие восьмикратный победитель «Золотого мяча» в игре против «Виссел Кобе», пока неизвестно.

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Футбол
ФК Интер Майами
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