Разъяренный болельщик из Гонконга сломал картонное изображение Месси

Один из фанатов после товарищеского матча «Интер Майами» с командой звезд чемпионата Гонконга (4:1) эмоционально отреагировал на то, что форвард Лионель Месси не принял участия в игре.

Проходя мимо картонного изображения аргентинского футболиста на стадионе в Гонконге, он разрушил рекламный стенд.

Во время этого матча болельщики скандировали «мы хотим Месси» и освистали совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, который попытался поблагодарить зрителей за «невероятную поддержку».

Позже главный тренер команды из МЛС Херардо Мартино объяснил, что Месси не принял участия в игре из-за проблем со здоровьем.