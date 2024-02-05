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5 февраля, 18:28

Разъяренный болельщик из Гонконга сломал картонное изображение Месси

Алина Савинова
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Картонное изображение Лионеля Месси.
Фото AFP

Один из фанатов после товарищеского матча «Интер Майами» с командой звезд чемпионата Гонконга (4:1) эмоционально отреагировал на то, что форвард Лионель Месси не принял участия в игре.

Проходя мимо картонного изображения аргентинского футболиста на стадионе в Гонконге, он разрушил рекламный стенд.

Во время этого матча болельщики скандировали «мы хотим Месси» и освистали совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, который попытался поблагодарить зрителей за «невероятную поддержку».

Позже главный тренер команды из МЛС Херардо Мартино объяснил, что Месси не принял участия в игре из-за проблем со здоровьем.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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