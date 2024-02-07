«Интер Майами» по пенальти проиграл японскому «Виссел Кобе», Месси отыграл полчаса

«Интер Майами» на выезде уступил в товарищеском матче с японским «Виссел Кобе» — 0:0 (пенальти 3:4).

Матч проходил в Японии 7 февраля. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Виссел Кобе».

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попал в стартовый состав и вышел на замену на 60-й минуте. Его одноклубники Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс играли с первых минут.

Ранее «Интер Майами» в товарищеских матчах проиграл «Далласу» (0:1), «Аль-Хилялю» (3:4) и «Аль-Насру» (0:6), а также обыграл команду, составленную из лучших игроков гонконгской лиги (4:1) и сыграл вничью со сборной Сальвадора (0:0).