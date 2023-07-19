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Сегодня, 09:10

Бывший игрок МЛС — о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он слишком много курил кальян»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший игрок МЛС Майкл Лау прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду о саудовской лиге.

Португалец заявил, что «лига Саудовской Аравии лучше, чем МЛС».

«Роналду слишком много курил кальян. Заявление о том, что саудовский чемпионат превзойдет эти лиги, смехотворно. Это произошло сразу после презентации Лионеля Месси. Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Роналду. Все дело в Месси и его значимости», — приводит слова Лау Goal.

Ранее Лионель Месси и Серхио Бускетс заключили с «Интер Майами» контракты до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Goal
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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