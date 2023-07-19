Бекхэм считает, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрела почти половина населения Земли

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что презентацию новичка команды Лионеля Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек.

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания во всем мире. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень большое число», — цитирует ESPN Бекхэма.

Цифра, возможно, несколько преувеличена, так как это практически половина населения мира (8 миллиардов человек).

По данным портала Transfermarkt, Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он может дебютировать 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».