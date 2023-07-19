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Сегодня, 05:47

Бекхэм считает, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрела почти половина населения Земли

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси в «Интер Майами».
Фото Reuters

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что презентацию новичка команды Лионеля Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек.

«В наш город и наш клуб перешел величайший игрок в истории. Это привлекло много внимания во всем мире. Презентацию Месси посмотрели 3,5 миллиарда человек, это очень большое число», — цитирует ESPN Бекхэма.

Цифра, возможно, несколько преувеличена, так как это практически половина населения мира (8 миллиардов человек).

По данным портала Transfermarkt, Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он может дебютировать 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».

Лионель Месси (в&nbsp;центре) вместе с&nbsp;владельцами &laquo;Интера&raquo;: Хорхе Мас (слева), Хосе Мас и&nbsp;Дэвид Бекхэм. Презентация Месси в США едва не обернулась провалом. Начало отложили на два часа из-за бури, но в итоге получилось красиво
Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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