«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Сент-Луис Сити»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Сент-Луис Сити» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Рикард Пуч и Билли Шарп, у гостей голы забили Самюэль Адениран и Жоау Клаусс. При этом команда из Лос-Анджелеса отыгралась, уступая до 53-й минуты со счетом 0:2.

После этого матча «ЛА Гэлакси» с 30 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сент-Луис Сити» с 48 очками — на первой строчке.