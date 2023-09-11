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Свечников рассказал, что билеты на матч Месси в США стоят в десять раз дороже обычных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский форвард клуба НХЛ «Нэшвилла» Федор Свечков рассказал, как ходил на футбол в США, чтобы увидеть в деле легендарного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Я плотно слежу за футболом последние года два, знаю много игроков, команды. Конечно, Месси — это легенда. Мы купили майки и пошли на матч. Хорошо, что увидели, как он забил. На Месси билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. Билеты недешевые. И аншлаги. Мы спрашивали, но, думаю, у таких людей и так достаточно своих забот и дел. Если со всеми будут фоткаться, то времени на жизнь не останется», — приводит слова Свечкова Sport24.

35-летний Месси присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-576924-svechkov-na-messi-v-ssha-bilety-raz-v-desyat-dorozhe
Лионель Месси
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