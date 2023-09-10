«Интер Майами» без Месси одержал волевую победу над «Спортинг Канзас-Сити»

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома обыграл «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Леонардо Кампана, еще один гол на счету Факундо Фариаса. У гостей, которые открыли счет, отличились Даниэль Саллои и Алан Пулидо.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил матч из-за игр за сборную Аргентины.

После этого матча «Интер Майами» с 28 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Спортинг» с 32 очками — на 11-й строчке Запада.