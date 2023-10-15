«Интер Майами» Месси отправится в тур по Китаю в ноябре

«Интер Майами» впервые в своей истории отправится в международный тур, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда, за которую с лета этого года выступает Лионель Месси, отправится в Китай, где встретится с «Циндао Хайню» (5 ноября) и «Чэнду Синчэн» (8 ноября). Тур организован в рамках подготовки к сезону-2024.

В текущем сезоне «Интер Майами» не вышел в плей-офф МЛС. После 32 игр команда с 33 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.