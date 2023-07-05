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Сегодня, 04:32

Гол Мартинеса на 90-й минуте спас «Интер Майами» от поражения в матче с «Коламбус Крю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеф Мартинес.
Фото USA Today Sports

«Интер Майами» и «Коламбус Крю» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2.

Полузащитник Дарлингтон Нагбе на 23-й минуте вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. Сразу после перерыва Леонардо Кампана сравнял счет. Однако ничья продержалась недолго — на 69-й минуте гол забил форвард Кристиан Рамирес. «Интеру» удалось уйти от поражения на последних секундах основного времени — мяч забил Хосеф Мартинес.

Новичок хозяев Лионель Месси участия во встрече не принимал. Его не было даже в заявке на матч.

«Коламбус Крю» набрал 35 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Интер Майами» с 17 очками — последний.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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