Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 04:36

Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

«Интер Майами» крупно переиграл «Атланту» в матче 2-го тура Кубка лиг — 4:0. Встреча прошла на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Капитан команды Лионель Месси на 8-й минуте встречи открыл счет. В середине первого тайма он оформил дубль. Перед перерывом финский полузащитник Роберт Тэйлор довел счет до крупного.

В начале второй половины 36-летний аргентинец ассистировал Тэйлору, который оформил дубль. На 78-й минуте Месси был заменен.

В концовке матча «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Кристофера Маквея. Однако полузащитник Тьяго Альмада не реализовал пенальти.

«Интер Майами» с двумя победами в двух матчах вышел в плей-офф турнира. «Атланта» и «Крус Асуль» в очном противостоянии решат судьбу второй путевки 1/16 финала.

Лионель Месси (слева). Месси забил два гола и сделал голевую передачу за 78 минут на поле
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси и Бускетс начнут матч с «Атлантой» в стартовом составе
«Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: смотреть трансляцию матча команды Месси (видео онлайн)
Когда следующий матч Месси: дата и время начала игры «Интера Майами»
Главный тренер «Интер Майами» Мартино подтвердил, что Месси будет капитаном команды
Дебютный матч Месси за «Интер Майами» установил рекорд на американском телевидении
Америка без ума от Месси: Виктория Бекхэм снимала Лео вместо мужа, Серена, Леброн и Кардашьян ликовали после гола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси забил два гола и сделал голевую передачу за 78 минут на поле
Новости
RSS RSS
Все новости