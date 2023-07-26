Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»

«Интер Майами» крупно переиграл «Атланту» в матче 2-го тура Кубка лиг — 4:0. Встреча прошла на стадионе «ПНК Стэдиум» в Форт Лодердейле.

Капитан команды Лионель Месси на 8-й минуте встречи открыл счет. В середине первого тайма он оформил дубль. Перед перерывом финский полузащитник Роберт Тэйлор довел счет до крупного.

В начале второй половины 36-летний аргентинец ассистировал Тэйлору, который оформил дубль. На 78-й минуте Месси был заменен.

В концовке матча «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Кристофера Маквея. Однако полузащитник Тьяго Альмада не реализовал пенальти.

«Интер Майами» с двумя победами в двух матчах вышел в плей-офф турнира. «Атланта» и «Крус Асуль» в очном противостоянии решат судьбу второй путевки 1/16 финала.