Главный тренер «Интер Майами» рассказал о травме Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему форвард Лионель Месси пропустил контрольный поединок в Гонконге. Специалист отметил, что у него повреждение задней поверхности бедра.

«Эта ситуация наблюдается последние несколько дней, мы все ждем улучшения его состояния. У нашего клуба есть обязательства перед МЛС, поэтому было принято решение не рисковать», — цитирует тренера South China Morning Post.

«Интер Майами» разгромно победил сборную звезд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.

Во время матча болельщики освистали команду из-за отсутствия Месси на поле. Сообщалось, что правительство Гонконга осталось недовольно тем, что аргентинский футболист не принял участие в игре.