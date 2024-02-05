Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

5 февраля, 10:32

Главный тренер «Интер Майами» рассказал о травме Месси

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему форвард Лионель Месси пропустил контрольный поединок в Гонконге. Специалист отметил, что у него повреждение задней поверхности бедра.

«Эта ситуация наблюдается последние несколько дней, мы все ждем улучшения его состояния. У нашего клуба есть обязательства перед МЛС, поэтому было принято решение не рисковать», — цитирует тренера South China Morning Post.

«Интер Майами» разгромно победил сборную звезд чемпионата Гонконга со счетом 4:1.

Во время матча болельщики освистали команду из-за отсутствия Месси на поле. Сообщалось, что правительство Гонконга осталось недовольно тем, что аргентинский футболист не принял участие в игре.

Аргентинец играет в «Интер Майами» с лета 2023 года.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
2
0
Читайте также
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Интер Майами» Мартино объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

«Интер Майами»: какие матчи проведет команда Месси на этой неделе

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости