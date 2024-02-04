Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче «Интер Майами»

Правительство Гонконга осталось недовольно тем, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вышел на поле в товарищеском матче против команды звезд чемпионата страны.

Встреча прошла 4 февраля в Гонконге на Национальном стадионе и завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из МЛС. На матче присутствовало около 38 тысяч человек.

«Правительство, как и все футбольные болельщики, крайне разочаровано таким решением организаторов. Они должны дать объяснения всем болельщикам», — сказано в заявлении правительства страны.

Также отмечается, что, согласно положениям и условиям контракта, комитет по крупным спортивным мероприятиям может предпринять действия в отношении организатора, сократив сумму финансирования из-за того, что Месси не принимал участие в этой встрече.

Ранее стало известно, что болельщики освистали «Интер Майами» во время матча в Гонконге из-за отсутствия аргентинского футболиста. Во втором тайме они скандировали «мы хотим Месси».