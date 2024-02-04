Главный тренер «Интер Майами» Мартино объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал ситуацию с отсутствием нападающего команды Лионеля Месси на поле в товарищеском матче против команды звезд чемпионата Гонконга (4:1).

Ранее сообщалось, что правительство Гонконга осталось недовольно тем, что аргентинский футболист не принял участие в игре.

«Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем», — цитирует Мартино South China Morning Post.

Во время матча болельщики освистали «Интер Майами» из-за отсутствия чемпиона мира по футболу в составе сборной Аргентины на поле. Во втором тайме они скандировали «мы хотим Месси». На игре присутствовало около 38 тысяч человек.