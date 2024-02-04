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4 февраля, 23:52

Главный тренер «Интер Майами» Мартино объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

Алина Савинова
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Херардо Мартино.
Фото AFP

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал ситуацию с отсутствием нападающего команды Лионеля Месси на поле в товарищеском матче против команды звезд чемпионата Гонконга (4:1).

Ранее сообщалось, что правительство Гонконга осталось недовольно тем, что аргентинский футболист не принял участие в игре.

«Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем», — цитирует Мартино South China Morning Post.

Во время матча болельщики освистали «Интер Майами» из-за отсутствия чемпиона мира по футболу в составе сборной Аргентины на поле. Во втором тайме они скандировали «мы хотим Месси». На игре присутствовало около 38 тысяч человек.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие Месси на поле в товарищеском матче «Интер Майами»

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