Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:33

Кутуз рассказал о самых больших премиальных в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сергей Кутузов, признанный игроком 2022 года в Медиафутболе, ныне выступающий за московский «Титан», рассказал о том, какие получал самые большие премиальные за один матч и турнир.

«Это было в ЦДКА. Обыграли в чемпионате лидеров — или «Гефест», или «Интер». Это были премиальные за приезд, победу и плюс дополнительные еще. Во многих командах наверняка было бы больше, если бы считались только приезд плюс победа, но я часто был на зарплате, и поэтому у меня была только фиксированная сумма приезда, независимо от того, как мы сыграем. А если брать весь турнир, не знаю, можно ли раскрывать все карты... Но давайте мы примерно назовем. За четыре дня турнира Континентальной футбольной лиги в прошлом году в «Титане» за победу нам дали от 50 до 70 тысяч рублей. Точно не помню цифры, но где-то посередине. Сразу обговорили, что за групповой этап такие-то деньги, выходите дальше — такие-то. А если возьмете турнир — еще столько-то сверху. Вот сейчас вспомнил, что в «Титане» было за один матч больше. Это была нерядовая игра — финал Лиги чемпионов Москвы. И за победу в ней нам на руки раздали сверху по 20 тысяч каждому», — приводит слова Кутузова «Газета.Ru».

Кутузов перешел перед третьим сезоном Медийной футбольной лиги из «2Drots» в «Титан» и стал лучшим бомбардиром группового этапа, забив в шести матчах семь мячей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20625530.shtml
Футбол
1
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Глеб рассказал о переговорах с медийным клубом GOATS
Новости
RSS RSS
Все новости