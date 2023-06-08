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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:59

Кутуз рассказал о страхе от возможного матча с 2Drots

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Титана» Сергей «Кутуз» Кутузов рассказал о своих ощущениях от возможной встречи с 2Drots в плей-офф МФЛ-3.

Перед третьим сезоном Медийной футбольной лиги форвард покинул 2Drots и перешел в новую команду.

«Я, если честно, боюсь этого матча. Конечно, это будет особенный матч — ты играешь против своей бывшей команды, любимой команды! Там у меня осталось множество друзей. Многие были у меня на свадьбе, еще больше было у меня на дне рождения. Мы постоянно видимся, общаемся», — приводит слова Кутузова «Газета.ру».

«Титан» и «2Drots» вышли в плей-офф текущего сезона Медиалиги и точно не смогут встретиться до финала турнира.

Источник: Газета.ру
Футбол
ФК 2Drots
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