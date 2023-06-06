Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:25

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Глеб рассказал о переговорах с медийным клубом GOATS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал о своих ближайших планах.

«Чем сейчас занимаюсь? Своими делами, бизнесом и семьей. Была мысль попробовать себя в роли тренера, но этим надо жить и очень много работать. У меня двоякое чувство по отношению к тренерской работе. Недавно президент медийной команды GOATS Гуди сказал, что я могу сыграть за них. На какой стадии сейчас переговоры? Мы переговорили, друг друга поняли, сейчас ждем. Ни с кем больше не общался насчёт этого, кроме GOATS. Слежу ли за медиалигой? Не сказать, что прямо слежу, но очень часто заглядываю на обзоры и пресс-конференции. Реально интересно наблюдать, это что-то новое. Я вижу, что очень нравится молодежи. Считаю, что у этой лиги хорошее будущее», — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

В третьем сезоне Медиалиги MFL команда GOATS выиграла свою группу, одержав на групповом этапе три победы в шести матчах. В 1/4 финала GOATS сыграют с победителем пары «Титан» — «Родина Медиа».

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-arsenala-i-barselony-gleb-rasskazal-o-peregovorakh-s-mediinym-klubom-goats-256860/
Александр Глеб
Футбол
1
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель МФЛ Осипов выразил готовность провести товарищеский матч со сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости