Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:44

Капитан 2DROTS заявил, что в команде есть футболисты, которые соответствуют уровню ФНЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан медийной команды 2DROTS Эдамс «Эд» Вальтер Скляр заявил, что в составе «самураев» есть игроки, которые могут играть в Мелбет-Первой лиге.

«Надо понимать, что МФЛ и ФНЛ — это кардинально разные турниры, — приводит «РБ Спорт» слова Скляра. — МФЛ — это быстрый турнир, где ты на эмоциях можешь вывезти шесть-восемь матчей и стать чемпионом. ФНЛ — это то место, где много матчей, перелетов, переездов, уровень выше в разы. У нас есть игроки, которые соответствуют уровню игры в ФНЛ, если в нашу команду добавить игроков семь-восемь, то вполне можно конкурировать, думаю, с второй восьмеркой лиги».

Источник: bookmaker-ratings.ru
0
Читайте также
Капитан «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде
«Здесь было за что играть». Медведев уступил Алькарасу победу в группе и матч с Джоковичем
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Песков заявил об имеющихся у Путина основаниях говорить о возможных диверсиях Запада
Около 200 человек погибли после удара Израиля по школе на севере Газы
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кортава — о матче сборных ФНЛ и медиалиги в Дагестане: «Мы несем повестку региональной узнаваемости страны»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости