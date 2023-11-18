Капитан 2DROTS заявил, что в команде есть футболисты, которые соответствуют уровню ФНЛ

Капитан медийной команды 2DROTS Эдамс «Эд» Вальтер Скляр заявил, что в составе «самураев» есть игроки, которые могут играть в Мелбет-Первой лиге.

«Надо понимать, что МФЛ и ФНЛ — это кардинально разные турниры, — приводит «РБ Спорт» слова Скляра. — МФЛ — это быстрый турнир, где ты на эмоциях можешь вывезти шесть-восемь матчей и стать чемпионом. ФНЛ — это то место, где много матчей, перелетов, переездов, уровень выше в разы. У нас есть игроки, которые соответствуют уровню игры в ФНЛ, если в нашу команду добавить игроков семь-восемь, то вполне можно конкурировать, думаю, с второй восьмеркой лиги».