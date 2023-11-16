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Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:02

Кортава — о матче сборных ФНЛ и медиалиги в Дагестане: «Мы несем повестку региональной узнаваемости страны»

Алина Савинова
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Технический директор медиалиги и заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава ответил на вопрос, почему матч сборных ФНЛ и медиалиги было решено провести в Дагестане.

«Много причин, почему Дагестан. Первое: «Динамо» Махачкала — самая посещаемая команда в первой лиге. На каждый матч в среднем собирается около 10 тысяч человек. Это южный регион — в декабре в России можно играть только в нескольких регионах. Это стадион уровня РПЛ. Это отношение региона и клуба к нам. Это повестка, которую мы несем, — региональная узнаваемость страны. Мы хотим, чтобы наши люди в стране начали узнавать друг друга лучше: культурные особенности, ценности, историю народов», — цитирует Кортаву Metaratings.ru.

Матч сборных ФНЛ и медиалиги состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги — команды сыграют два тайма по 30 минут чистого времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/kortava-ob-igre-sbornykh-fnl-i-medialigi-v-dagestane-my-nesyom-povestku-regionalnoi-uznavaemosti-strany-306243/
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