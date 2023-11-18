Кузнецов — о поражении от «Динамо»: «Физически мы не просели. Но недельной подготовки мало»

Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» товарищеский матч с «Динамо» (1:2).

«Когда ты играешь, это счастье. Физически мы не просели, выглядели нормально, но подготовка длиной в неделю, хоть и в Турции — это мало. Не остался на пенальти, потому что ребята заслужили, пусть они бьют, я свое отбил уже», — сказал Кузнецов «СЭ».

Кузнецов также рассказал, о чем он общался с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

«Поздравил Федьку с рождением ребенка, это событие в жизни, пожелал ему всего хорошего. Что касается Лички, он молодец, огромное спасибо организаторам, что нам тоже дали поиграть. Думаю, он тоже удовольствие получил. Но я даже не надеялся, что гол забью, это было бы только чудо или пенальти», — добавил Кузнецов.

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.