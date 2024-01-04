Кузнецов рассказал о медиафутбольном Кокорине: «Слава Богу, стулом еще никого не отоварил!»

Главный тренер клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о медиафутбольном Кокорине и его влиянии на команду.

— Учитывая, какое число подписчиков у ваших игроков, со звездняком часто приходилось сталкиваться?

— Нет звездняка! Говорят: у 2DROTS — короны. Никаких корон нет! Мы делаем свое дело, стараемся выигрывать все матчи, работаем сейчас как профессиональная команда, у нас великолепная атмосфера в коллективе. А звездняк тут же гасится. Мной и Альбертом Осколковым (ассистентом Кузнецова. — Прим. И.Р.).

— Пример, как это происходило?

— Крапа (Даниила Крапивникова) штрафовали и не допускали к тренировкам. Чуть ли не до отчисления. Другие себе этого не позволяли. Они — с футбольным прошлым, ребята адекватные. Которые, наоборот, если кто-то немножко заблудился, поставят его на место. Благодарен за это нашим ветеранам.

— Крапа называют медиафутбольным Кокориным. Талант большой, но проблема на проблеме, и в результате вы арендовали его в «Народную команду».

— Слава Богу, стулом еще никого не отоварил! С ним очень тяжело работать, если честно. Человек живет воспоминаниями, когда букмекеры платили ему сумасшедшие деньги и он маленьким мальчиком был самым популярным медийным футболистом. И, наверное, остается сейчас. Дети его очень любят, все время спрашивают меня: «А он будет играть? А вы его вернете в команду?» Отвечаю: «Если он пересмотрит свое отношение к футболу, к жизни, к дисциплине, то из него может что-то получиться».

Так вот, он живет теми воспоминаниями, хотя все уже поменялось. Надеюсь, что возьмется за голову, повзрослеет. 20 лет уже. Пора. Хотя он не отказывается от желания играть в РПЛ. Но для этого надо чем-то жертвовать.