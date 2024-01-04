«Если Пиняев забьет головой, подарю ему майку Месси!» Кузнецов — о победе 2DROTS над ЦСКА и конфликте с Бабаевым

Обозреватель «СЭ» поговорил о феномене медиафутбола с главным тренером 2DROTS.

...Май 1992 года. Сборная СНГ готовится к Евро, для журналистов на базе в Новогорске объявляют день открытых дверей. Я, 19-летний юнкор, работаю в газете «Футбол-Экспресс», которую издавал «Асмарал». Ставлю себе задачу поговорить с Игорем Корнеевым, готовлю вопросы и еду на базу.

Корнеева нет, Анатолий Бышовец отпустил его по делам в Москву. Зато на месте сосед Игоря по номеру — Дмитрий Кузнецов. А вопросы — учитывая, что оба играли в садыринском ЦСКА, становились последними чемпионами Союза (а Кузнецов там даже был капитаном) и перешли в «Эспаньол» — во многом одни и те же. Дима на разговор соглашается моментально, и я включаю диктофон. Минут через десять у меня уже волосы стоят дыбом — такими откровениями с ходу начинает сыпать собеседник. При том что мы едва познакомились! И адресатом этих откровений в основном было тогдашнее руководство ЦСКА и его президент Виктор Мурашко.

Издание выходило раз в две недели. Пока расшифровал и написал, пока интервью дождалось своей очереди — прошел Евро, а Кузнецов временно вернулся в ЦСКА. До того он был в «Эспаньоле» в аренде и вот-вот должен был подписать полноценный контракт. И тут выходит это интервью.

Разгневанный полковник Мурашко в день дерби с «Динамо» (!) устраивает собрание команды, на котором требует от Дмитрия опровержения. Кузнецов, однако, «заднюю» не дает, от своих слов не отказывается, тренер Геннадий Костылев (Садырин уже ушел в сборную) ставит его на игру — и спустя несколько часов опорник ЦСКА разносит в клочья «Динамо», забив один мяч и отдав три голевые передачи.

Через год в новом интервью спрошу его, не обиделся ли он на меня и на издание за такой момент выхода интервью — и не пожалел ли о сказанном. Он ответит, что не обиделся и не пожалел, поскольку это была правда. А правда — она всегда правда, она не бывает своевременной и нет.

С тех времен мы с Кузнецовым — добрые товарищи. И мне приятно наблюдать, что он внезапно стал суперпопулярной фигурой в медиалиге, два чемпионата которой выиграл. Он идеально вписался в этот формат, где нет запретных тем и ограничений. Медиафутбол словно придумали для него. В этом, мне кажется, и секрет успеха 58-летнего тренера в этом порождении последнего времени — в абсолютной естественности для него всей этой атмосферы.

Для меня медиафутбол — штука малознакомая, а через кого можно лучше его узнать и понять, чем через старого товарища, с которым уже больше тридцати лет на «ты»? На днях вы могли прочитать очень откровенный рассказ Кузнецова о тяжелом выборе, перед которым стоит в связи с предложением «Енисея» и болезнью отца. В итоге тренер отказал красноярцам, оставшись в медиафутбольном клубе 2DROTS.

Фото Василий Пономарев/2DROTS

Два месяца тренировал две команды — и по дороге домой засыпал за рулем

— До 2DROTS ты работал в третьей лиге, в абсолютной тишине, никто о тебе не говорил. И вдруг — такая популярность, десятки тысяч болельщиков на некоторых матчах. Происходящее шокирует? — спрашиваю Кузнецова.

— Два месяца я работал параллельно. Были дни, когда к 11 утра ехал на тренировку в Видное (уже работая с 2DROTS, он возглавил клуб ЛФЛ «Металлург-Видное». — Прим. И.Р.). Когда она заканчивалась, садился в машину и сломя голову гнал на тренировку 2DROTS — и за минуту до начала вбегал на стадион. За минуту! А когда ехал назад — реально засыпал за рулем.

— Хорошо, что не дошло до беды. Потом понял, что невозможно совмещать?

— Закончился чемпионат в третьей лиге, я выполнил задачу в Видном — не занять последнее место. Нормальная задача, ха-ха?! Кому это интересно? Народу ходило мало. Когда я пришел в Видное, мы три матча выиграли, хотя за 22 игры до моего прихода победы было две. Болельщики стали подтягиваться — и тут меня уволить захотели после третьей победы.

— За что?!

— За то, что не шел на сговор с президентами, которые хотели какие-то дела делать, деньги зарабатывать. Из-за этого команда и статус профессиональный потеряла. А я сосредоточился на 2DROTS.

— После Видного у тебя самого, глядя на свою нынешнюю популярность среди молодых болельщиков, это укладывается в голове?

— Да, я играл в профессиональный футбол, и играл неплохо. Но такого безумия, которое творится тут после игр, даже там не было! Я никогда не отказываю в автографах, в фотографиях ни детям, ни взрослым болельщикам. Даже если проигрываем, остаюсь на полчаса, 40 минут — расписываюсь, фотографируюсь, общаюсь.

Это одна из главных наших обязанностей, благодаря которым мы и приобретаем болельщиков. Люди видят, что человек хочет общаться. Это надо, люди не только из-за игры и результата, но и из-за этого и ходят на стадион! Чтобы не просто с трибуны наблюдать, а прикоснуться к нам, поговорить, вопросы задать. Как мы относимся к болельщикам, так и они к нам. Популярность не берется ниоткуда, для нее надо кое-что делать.

Расстраивает меня только одно. Ребята, которые так привязались к медиалиге, смотрят ее по телевидению, на стадионе, забывают о профессиональном футболе и его звездах. А это — самое главное. Вот кого они должны знать, как мы в свое время знали! А для многих болельщиков наши Манна, Гаучо, Гудай, Саля, Эд — основные футболисты. Некоторые играют в академиях, но смотрят медийный футбол! Хотя должны равняться на профессионалов, а не на нас.

— Как думаешь, что будет с этими болельщиками дальше, когда они повзрослеют? Они перейдут к профессиональному футболу, забудут медийный?

— Если они сами приблизятся к профессиональному футболу, будут играть за юношеские, молодежные команды, приблизятся к основным составам — медиалига станет им немножко неинтересна. Но челленджи, уже с новыми медийными ребятами, уверен, для них будут по-прежнему интересны. Эти времена они не забудут. Потому что это — кайф!

— В свое время тебя расстраивало еще и то, что ты для этих юных болельщиков — только тренер 2DROTS, а не капитан последних чемпионов СССР, игрок ла лиги, участник чемпионатов мира и Европы.

— Это было в первый мой год. В ресторане слышишь: «Смотри, пошел тренер 2DROTS! Давай подойдем!» Говорю им: «Ребят, я и в футбол играл. В первую очередь я бывший профессиональный футболист». Какое-то время проходит, они уже подбегают: «Дмитрий Викторович, а мы знаем, что вы играли в «Эспаньоле», ЦСКА, на чемпионате мира!» — «Ну вот, наконец-то, пацаны, вот сейчас вы правильно сделали, посмотрели!» Радует, что могу совет хороший дать, ха-ха!

Фото Василий Пономарев/2DROTS

Мат — одна из главных проблем медиалиги

— Как ты оказался в медиафутболе? Кому удалось тебя убедить, что это не пустое времяпрепровождение?

— Я ушел из «Гераклиона» (также клуб ЛФЛ, в котором Кузнецов работал в 2020-21 годах. — Прим. И.Р.) и сидел дома. Однажды позвонил Алан, вратарь, который играл у меня в этом клубе и перешел в 2DROTS. Сказал: «Викторыч, можете прийти и тренировку провести, а то у нас пока тренера нет?» Я: «Да ради Бога». Тем более тренировка была на стадионе «Луч», рядом со мной. Поехал — и закрутилось. Хотя после первой тренировки волосы дыбом стояли. Думал: «Куда я попал?!»

— Почему?

— Полная дезорганизация, отсутствие дисциплины, мат-перемат, опоздания на тренировки минут на двадцать... Один тренер на 30-40 человек, два мяча, отсутствие инвентаря... Вот это все удивило. Сразу стало понятно, что при такой организации ничего путного не выйдет и тут надо все менять.

Поле еще нестандартное было, чуть меньше обычного. Когда объяснял — половина не слушала, своими вещами занималась. Могли просто уйти во время упражнения. Это все мы искоренили. Отсюда такой результат!

— Какие эпизоды бардака в первое время больше всего в память врезались?

— Один говорит: «Буду играть там, где захочу». Второй ушел с тренировки. Еще помню момент — перерыв между упражнениями, я говорю ребятам: «На растяжку работаем». Игрок стоит разговаривает. «Чего ты разговариваешь? Я что сказал делать?» — «Тянуться». — «А ты что делаешь?» — «Я утром в тренажерке уже тянулся». А тренировка вечером. Я ему: «Ни фига себе ты молодец!»

Такое сплошь и рядом было. Люди не приходили на тренировки под предлогом того, что у них голова болела. На тот момент зарплаты были меньше, штрафовать особой возможности не было. Сейчас, если пропускаешь тренировку, прошу принести справку. Есть зарплата, мы начинаем вычитать из нее. Появилась система штрафов.

— Сколько и за что?

— За удар после свистка на тренировке — тысяча рублей. Опоздание — две с половиной. Пропуск тренировки без уважительной причины — пять. И так далее.

— Есть у вас свой Мбаппе, он на сборе в Турции перед матчем с «Динамо» теорию прогулял, и ты отстранил его от тренировки. На сколько он «попал»?

— На пять. В день зарплаты ты платишь штрафы, которые накопились. Они идут не мне в карман, а на оплату бани для команды, восстановительных мероприятий, массажа. И бывает, что я говорю перед важным матчем: если выиграете, все штрафы убираю. Такое было два раза. Дополнительная мотивация, которая работает. Без этого нельзя.

— А есть штрафы за мат, о котором ты упоминал? Такое впечатление, что в медиафутболе он какой-то нарочитый, люди словно для самоутверждения даже не используют, а говорят на нем. Это нормальных зрителей отталкивает.

— Это одна из главных проблем медиалиги. Нас очень часто показывают — по телевидению, в YouTube, в ВК. И в первую очередь показывают как раз мат. А у нас аудитория — дети, подростки, и мы все это выносим в медиапространство. Ребята нас смотрят и хотят повторять. Это неправильно. Те же стычки, драки, конфликты — все это может в один день закончиться. Правоохранительные органы могут все это зафиксировать и закрыть. Мы же в Кубке России себе такого не позволяем!

Одно время я для устрашения, признаюсь, и сам применял такую лексику. Потом начали штрафовать. Сейчас наши ребята к этому относятся уже более серьезно, и мат на тренировках звучит очень редко. В быту может проскользнуть, но они поняли, что это плохая привычка, и я к этому отношусь негативно. Штраф за мат — тысяча рублей за слово.

— А тебя собственные игроки или соперники по медиалиге на три буквы посылали? И как ты на это реагировал?

— Стычки были. Я никогда первым не начинаю, а только отвечаю. И все знают, что отвечаю аргументированно и четко. Поэтому — почти не было.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Работаю в медиалиге так же, как если бы это была РПЛ

— Учитывая не самый высокий уровень мастерства игроков, насколько легко тебе было вызвать у самого себя настоящий интерес к происходящему, спортивный азарт?

— Когда я два года назад приходил — не думал, что это будет надолго. Но когда погрузился, сказал себе: «Надо работать так, как будто это премьер-лига». Выкладываться с ребятами по максимуму, дать им то, что они никогда не видели и не делали, купить инвентарь и двигаться вперед. Что и произошло. Естественно, была большая смена состава. Огромная. Если сравнить с первым сезоном, в старте не осталось ни одного человека.

По мере смены состава к нам стали приходить ребята, которые прошли академии «Локомотива», «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Некоторые играли в ФНЛ, но не выше. Их мало, и у них был перерыв в профессиональной карьере, после академий многие не играли, занимались бизнесом, съемками. Кто-то выходил в ЛФЛ, 7+1... А здесь пришел тренер, который заставил их работать с полной самоотдачей, помог поверить в себя, поставил перед ними цели. И они решаются. Мы выигрываем в медиалиге, даем бой командам РПЛ, участвуем в Кубке России и побеждаем там клубы ФНЛ-2 — что, на первый взгляд, было невозможно. Но все это свершилось.

— Учитывая, какое число подписчиков у ваших игроков, со звездняком часто приходилось сталкиваться?

— Нет звездняка! Говорят: у 2DROTS — короны. Никаких корон нет! Мы делаем свое дело, стараемся выигрывать все матчи, работаем сейчас как профессиональная команда, у нас великолепная атмосфера в коллективе. А звездняк тут же гасится. Мной и Альбертом Осколковым (ассистент Кузнецова. — Прим. И.Р.).

— Пример, как это происходило?

— Крапа (Даниила Крапивникова) штрафовали и не допускали к тренировкам. Чуть ли не до отчисления. Другие себе этого не позволяли. Они — с футбольным прошлым, ребята адекватные. Которые, наоборот, если кто-то немножко заблудился, поставят его на место. Благодарен за это нашим ветеранам.

— Крапа называют медиафутбольным Кокориным. Талант большой, но проблема на проблеме, и в результате вы арендовали его в «Народную команду».

— Слава Богу, стулом еще никого не отоварил! С ним очень тяжело работать, если честно. Человек живет воспоминаниями, когда букмекеры платили ему сумасшедшие деньги и он маленьким мальчиком был самым популярным медийным футболистом. И, наверное, остается сейчас. Дети его очень любят, все время спрашивают меня: «А он будет играть? А вы его вернете в команду?» Отвечаю: «Если он пересмотрит свое отношение к футболу, к жизни, к дисциплине, то из него может что-то получиться».

Так вот, он живет теми воспоминаниями, хотя все уже поменялось. Надеюсь, что возьмется за голову, повзрослеет. 20 лет уже. Пора. Хотя он не отказывается от желания играть в РПЛ. Но для этого надо чем-то жертвовать.

— Мне рассказывали, что, когда ты только пришел в 2DROTS, популярный блогер Прокоп тебя возненавидел и ушел из команды, не приняв твои требования по дисциплине.

— Я ему тогда умные вещи говорил. Слава Богу, сейчас, когда мы с Мишкой встречаемся, он признается: «Викторыч, вы были правы. Говорили правильные вещи, а я был молодой. Но пересмотрел отношение». Он попал в профессиональную команду в Болгарии, «Ботев». Жалко, что там не сложилось. Ему не везет с травмами — то ключицу сломает, то еще что-то, — но у него огромный потенциал. Если он будет серьезно относиться к футболу и поставит себе цель заиграть — думаю, у него должно получиться.

— Андрей Аршавин говорит, что, на его взгляд, медиафутбол — ненастоящий футбол. Можешь его переубедить?

— Зачем мне переубеждать человека, которому это неинтересно? У него такая позиция, а миллионы молодых людей ему скажут обратное.

— Гильермо Абаскаль раздраженно о медиалиге отзывался, за что получил от тебя публичную отповедь — пускай, мол, сам попробует и поймет, насколько это непросто.

— Он думает, что это просто — но это совершенно не так. А вот после игры с «Динамо» и общения с Марцелом Личкой у меня совершенно противоположные эмоции. Вот кто все понимает! Когда человек увидел 22 с половиной тысячи на «Динамо» в минусовую температуру, то просто был в шоке. Поражался: «Разве такое возможно?!» Очень приятный мужчина, общительный, с чувством юмора — в общем, большой молодец! Посмотрел на трибуны и понял, что мы не какие-то там халявщики, которые просто так получают деньги.

Мы хотим играть в футбол, равняемся на футболистов РПЛ, стремимся с ними конкурировать. И это всем интересно. Знаю, что даже игроки премьер-лиги смотрят челленджи, выпуски с нашим участием. Лещук, правда, сказал, что не знает, что такое медиалига, хотя и общается с ее игроками. Лицемерие!

— А Руслан Литвинов, наоборот, сказал, что следит и ему это очень интересно.

— Да многие следят! На Матче звезд Кубка России, где я был в тренерском штабе сборной Пути регионов, мы общались с Никитой Кривцовым из «Краснодара». Нормальный парень — подошел, спрашивал, интересовался... И Сергей Пиняев такой же молодец, ему тоже интересно. Что зазорного в том, чем мы занимаемся?

Мы стараемся влюбить в нас аудиторию тем, что способны дать зрителю. Если бы РПЛ и ФНЛ были так же или даже наполовину так открыты, как мы, то и народу на них ходило бы намного больше. Но там контракты, регламенты, нельзя делать и говорить одно, другое, третье... И это не идет на пользу привлечению публики. А медиафутбол — это популяризация. Сан Саныч Алаев (президент РПЛ. — Прим. И.Р.), когда присутствовал на нашем первом финале МФЛ на «Динамо», увидел 20 тысяч на трибунах и глазам своим не поверил. И такая атмосфера сумасшедшая!

На одной передаче я Пиняева мотивировал. Мы были с Костей Геничем и общались с ним по видеосвязи. Спрашиваю: «Ты забивал головой в премьер-лиге?» — «Нет». — «Забьешь — я тебе майку Месси подарю!» Встречаемся на Матче звезд Кубка: «Ну, что ж ты не забил?» — «А если сегодня забью, майку дадите?» — «Подумаю». Общение должно быть, мы следим за ними, они — за нами! Почему молодые ребята не могут следить за медиалигой? Это же интересно!

— Майка Месси так у тебя пока и осталась? Откуда ты ее взял?

— Ребята, с которыми я играл в «Эспаньоле», там сейчас работают. Когда оставался месяц до ухода Месси из «Барселоны», я попросил их подписать у него футболку. После чего прислали мне ее в Москву по почте. Мотивация для Пиняя в силе — если забьет головой, может быть, подарю!

— Ты упомянул Личку, против которого сам вышел на десять минут в том матче. Давно не играл на большом поле?

— Да я постоянно играю на большом за команду ветеранов РФС на разных турнирах. Счастлив, что смог выйти со своей командой при такой публике. Когда мне еще такой случай выпадет! От ребят был респект, отмечали мои действия, были восхищены, что в своем возрасте не испугался, играл с молодыми и против молодых. Спасибо им за это! Хотя я-то знаю, что два раза потерял мяч, ха-ха!

А от Марцела во всех отношениях остались классные эмоции. Мы не были знакомы, но сразу возникло ощущение, будто знаем друг друга много лет! Феноменальный человек.

— Когда он зашел к вам в раздевалку и сказал теплые слова, вся твоя команда начала скандировать: «Личка! Личка!»

— Когда человек, тем более другой национальности, заходит и говорит правильные слова — все к нему испытывают уважение и благодарность.

— Могли бы с ним больше времени на поле провести?

— А я даже не заметил, что пролетело десять минут. Не устал — только втянулся. Мы с Марцелом договорились на пять — но когда он на бровке схватил мяч, мы посмотрели на часы — уже девять прошло!

Голкипер 2DROTS Дмитрий Сычев. Фото Василий Пономарев/2DROTS

Наш вратарь Сычев продает постельное белье

— Объясни мне как «чайнику» в медифутболе, как и многим другим взрослым читателям «СЭ», за счет чего юные болельщики так его любят, что на товарищеский матч вашего 2DROTS с «Динамо» в минус пять приходит 22 с лишним тысячи человек?

— То, что происходит в медиафутболе, — феномен. А главное в нем — персонажи. Ребята, которые когда-то играли, но продолжения в их профессиональных карьерах не случилось, и они пошли по другому пути. Они выбились за счет челленджей и рекламы в том же возрасте, которую составляет наша аудитория. Она очень преданна и хочет быть похожей на этих ребят, которые и в футбол вроде играют, и деньги зарабатывают сумасшедшие.

— Твоя команда выиграла, по сути, все медиафутбольные турниры, в которых участвовала. У вас самый сильный состав?

— И у «Броуков», и у «Амкала» хороший состав. Но мы подбираем пацанов не только по мастерству, но и по человеческим качествам. Нам нужна такая смесь. В первую очередь у нас должен быть положительный микроклимат в раздевалке, от которого и танцуем. Что у других команд — сказать не могу, у них в раздевалках не был. Но за свою ручаюсь.

— Люди мне рассказывали, что в момент твоего прихода команды фактически не было.

— Была команда, была. Но мастеровитых футболистов было раз, два и обчелся. Лига с тех пор сильно поменялась в лучшую сторону. Команды стали приобретать профессионалов, которые поиграли на хорошем уровне. Некоторые хотели вообще внедрять бывших футболистов сборной и РПЛ. Динияра Билялетдинова, Павла Погребняка, Сергея Давыдова, Антона Соснина, Романа Шишкина. Егор Титов пробовал там играть. Но сказался возраст. Ребята здесь чуть побыстрее, и им здесь было тяжело. В МФЛ платят чуть больше, чем в ФНЛ-2. Но регулярно — и премиальные есть. Плюс шоу на играх, много зрителей на трибунах. Поэтому, думаю, интерес эта лига и вызывает.

— Говорят ли твои результаты в медиафутболе, что ты мог бы быть так же успешен как главный тренер и в футболе большом? И если да — почему не получал шансов в нем?

— Удивляюсь, почему раньше мне не поступало предложений. У меня нет никакого реваншизма, настроя против тех, кто не давал мне работу. Но можно же было попробовать и дать шанс! Некоторые получают неограниченное количество шансов — и продолжают, и продолжают. С пятью командами провалился — получил шестую. А может, у кого-то получится с первой же!

Почему так выходит? Все знают, что я человек прямой и мне не нравится подлость, несправедливость, обман. Если я их увижу, то скажу об этом вслух, невзирая на лица. Поэтому, думаю, со мной и не хотели связываться. Но нам же нужно дело! Хочу, чтобы наш футбол развивался, рос. И чувствую в себе готовность быть частью этого процесса.

— У тебя сейчас есть категория Pro?

— Конечно.

— На уровне медиафутбола многое пригодилось из того, чему ты там учился?

— Одно из самых главных и удачных моих решений — то, что я с первых недель начал тренировать их как профессионалов, без скидок и послаблений. Естественно, им было тяжело, а мне не хватало времени, поскольку через день тренировались. Но наши результаты, прогресс игроков и команды в целом — все это именно потому, что мы делали вещи, приближенные к профессиональной команде.

За три дня в течение недели ты не можешь все охватить. Если готовишься к конкретному сопернику, должен прорабатывать и сильные, и слабые его стороны, один день работать над «физикой», один день — над тактикой; стандарты, естественно... Времени катастрофически не хватает! Благо все ребята у меня понятливые. Кроме того, они еще и индивидуально работают, как профессионалы — у кого-то есть тренер по бегу, у кого-то — по фитнесу.

— А тренироваться чаще возможности нет?

— Есть. Но некоторые не могут присутствовать, потому что работают. Мы и время выбираем так, чтобы под график всех постараться подстроиться. Тяжело. Но, думаю, мы придем к тому, чтобы тренироваться 4-5 раз в неделю, и это будет уже ближе к профессиональному футболу.

— Какие у игроков самые экзотические работы?

— Наш вратарь Димка Сычев продает постельное белье. Он мне уже принес комплект, спасибо ему, ха-ха! Защитник Сашка Степанов — футбольный агент. Мне тяжело их спрашивать, почему не может прийти на тренировку, нервировать их. Понимаю, что у многих есть семьи и нужен лишний заработок.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не сложились отношения с Бабаевым. Думаю, моя работа в ЦСКА уже невозможна

— Что у тебя вызвало больше кайфа — две победы в чемпионатах медиалиги, выигранные матчи Кубка России, победа над ЦСКА или минимальный проигрыш «Динамо» в товарищеских матчах при 20 с лишним тысячах зрителей?

— Да я каждому удачному действию своих футболистов радуюсь одинаково, в каком бы матче или на тренировке это ни происходило! Все, что делаю и что удается, должен ценить!

— Перед «Динамо» вы ездили на сборы в Турцию, перед Кубком тоже провели сбор. Кто их оплачивает?

— Первый сбор, перед ЦСКА, нам оплачивал наш спонсор — Fonbet. Перед «Динамо» была договоренность, что динамовцы нам немножко помогут. Это было одним из условий игры, поскольку мы отдыхали 25 дней и было невозможно оказать более или менее серьезное сопротивление одному из ведущих клубов РПЛ, который находился в тонусе. Поехали в Турцию и немножко подготовились, чего нам и хватило, чтобы нас не изуродовали.

Еще в прошлом году перед играми на Кубок мы «сели» на сбор в Яхроме, под Дмитровом. Для ребят это было что-то новое, вызов какой-то. Тренировались в двухразовом режиме, жили вместе, общались, никто не уезжал. После чего в Кубке обыграли «Чертаново», потом «Текстильщику» только по пенальти проиграли. И всем так понравилось, так запомнились эти сборы, которых некоторые никогда не проходили, что они меня стали просить все время сборы делать, ха-ха! Перед ЦСКА провели сбор в Турции, очень здорово поработали. И перед «Динамо». Думаю, эта практика будет продолжаться. Она очень полезна, тем более для ребят, которые тренируются через день. Поначалу они падали и встать не могли с кровати. Зато поняли, что только через труд можно достигать каких-то результатов. И приняли это.

— От выигрыша у ЦСКА были в шоке? Там в основе вышли Гайич, Мойзес, Зделар, Кучаев, Чалов, Заболотный...

— Если честно — да, был немножко удивлен, что мы здорово сыграли. В первом тайме нас чуть-чуть недооценили. А во втором была битва, бойня от ножа, ЦСКА нас прижал, но мы выстояли.

И тут надо отдать должное Володе Федотову. Мы с ним дружим, вместе провели два великолепных года в саратовском «Соколе», все время на связи. После игры он подошел, поздравил — и не формально. Так поступил бы в такой ситуации не каждый, вернее, большинство бы не поступило. Но, зная Володьку, его натуру, я не сомневался, что будет именно так. Он разбирается в футболе. И в жизни.

— Пошли бы к Федотову ассистентом в ЦСКА? Или видите себя уже только главным?

— ЦСКА — мой клуб. Готов работать в нем на любой должности. Но, к сожалению, отношения с руководством не складываются, и, наверное, это уже исключено.

— С высшим руководством — Гинером, Орешкиным?

— С Бабаевым. Он и брать меня не хотел, хотя ему Евгений Леннорович сказал. Шесть месяцев без работы проходил, потом Гинер меня увидел: «Ты что, еще не работаешь?!» — «Нет». А потом быстро выдавили. Почему — не знаю. Посмотрите, есть ли в клубе хоть один человек из чемпионского состава 1991 года, победителей последнего чемпионата СССР. Про нас даже не вспоминают.

— Правда, что, когда ЦСКА в Лиге Европы играл с «Эспаньолом», армейцы не пригласили тебя на домашний матч, а клуб из Барселоны на свой — позвал?

— Да. Меня пригласили в Испанию, я сидел в ложе с президентами, нормально общался с ними. И народ был доволен меня увидеть. Провел там очень хорошие пять дней. А ЦСКА не пригласил меня на игру.

Фото Василий Пономарев/2DROTS

Тайм-ауты и запросы тренеров на видеопросмотры перенес бы в большой футбол

— Какие вещи в медиафутболе тебе нравятся и ты перенес бы их в профессиональный?

— Лига более открытая, ты можешь говорить вещи, за которые тебя не дисквалифицируют. Могут, но этого не происходит, потому что эти вещи — правильные. Нововведения — красный мяч (любая команда может один раз за матч на три минуты поменять обычный белый на него, и, если им забьют гол, он будет засчитан за два. — Прим. И.Р.), тайм-ауты — это все хорошо.

— Мой 14-летний слушатель лекций по спортивной журналистике Федя Носов написал текст про медиафутбол, откуда я и узнал про два тайма по 25 минут чистого времени, про право команд на один запрос видеопросмотра эпизода, про объяснения судьями решений в микрофон. Мне все это понравилось.

— С одной стороны, чистое время — это хорошо, затяжек нет. Но оно тянется очень долго! Ты можешь играть один матч два с половиной, даже три часа! А если еще просмотры, остановки, тайм-ауты — это все физически выматывает. Постоянные остановки, ты ждешь, остываешь — это плохо. С этим ничего нельзя сделать, надо играть или грязное, или чистое время, ха-ха.

Вот видеопросмотры — это очень хорошо. Уровень судейства здесь, конечно, не очень высокий, но повторы могут дать возможность арбитрам и участникам матча понять, что произошло. Даже у нас, у команд есть мониторы! И у нас есть возможность посмотреть со всех ракурсов, было нарушение или нет.

— Это круто.

— О чем и речь. Объяснений судей своих решений в микрофон пока не было, оно только вводится. В третьем сезоне ввели «офсайд Венгера» — он фиксируется, только если атакующий игрок полностью находится ближе к воротам, чем последний защитник. А даже если одна из частей твоего тела касается этого защитника, пересекается с ним, то это не вне игры. Даже если ты на корпус впереди, а нога цепляется за линию, где он стоит! Попробовали — и, как всегда, не получилось. В первой же игре нам отменили гол, который по новым правилам должен был засчитываться! Будет ли это правило применяться снова — это на усмотрение лиги.

— Какие из правил медиафутбола ты на своем опыте перенес бы в профессиональный?

— В первую очередь — минутный тайм-аут, на который имеют право тренеры. Он нужен. Ты не можешь передать через футболистов или записками свои пожелания, это все долго и плохо работает. А здесь берешь минуту — и за нее можешь конкретно объяснить, что хочешь поменять.

Запрос команд на видеоповтор — да. Красный мяч вводить нет смысла — не то. Гол за два — это уже не футбол. Чистое время — может быть, но тогда матч затягивается на неопределенное время (и тогда невозможно гарантированно уложить телетрансляцию хоть в какой-то временной слот. — Прим. И.Р.).

— А степень открытости медиафутбола тебе как профи легко было принять? Сор из избы выносится постоянно, все внутренние конфликты становятся всеобщим достоянием.

— Мне, наоборот, это нравится! Ты же меня знаешь: черное я называю черным, белое — белым. Терпеть не могу лицемерие, и в медиафутболе все сделано для того, чтобы его исключить. Ты можешь любые вещи говорить в лицо, и это — мое. Абсолютно все обсуждается в медиапространстве, очень много конференций, передач, а будет, думаю, еще больше. Скоро появятся и обзоры тура, и разборы судейских ошибок. Медиалига продолжит развиваться, прогрессировать и задавать тон в освещении футбола. И профессиональный футбол будет у нее этому учиться.

— Ты всю свою карьеру был одним из самых прямых футболистов, так что твой успех в медиалиге вполне логичен. Для тебя этот переход был намного естественнее, чем для многих.

— Да. Некоторые думают — чего он говорит? Но я стараюсь все преподносить аргументированно, раскладывать. Некоторые лепят первое, что в голову придет, а когда ты аргументированно предъявляешь им претензии — извиняются. Буквально в прошлом году прозвучало обвинение, что, когда я работал в профессиональном футболе, как тренер игры сдавал. Потом приходилось извиняться.

— Ты достаточно жестко ведешь себя с судьями. Один турнир вообще проигнорировал, сказав, что не появишься у бровки, потому что судейство купленное. В другом случае чуть не увел команду с поля. Это эмоции натуральные или контролируемые?

— Где-то игра, где-то эмоции. Когда я во время финала хотел увести команду — естественно, не увел бы, это же финал. Но так как судья назначил пенальти, а в процессе разговора еще и удалил ни за что нашего игрока — я хотел его немножко... загрузить. И мне это удалось. Второй тайм мы выиграли вдесятером. Но это надо было делать! Нельзя просто дать судье издеваться над футболистами! Повторяю — я всегда говорю аргументированно. Никогда такого не бывает, что сначала сказал, а потом думаю: что я сделал?! Все время думаю, прежде чем сделать.

— То есть твоя ярость — всегда контролируемая?

— Иногда бывает и неконтролируемая. Когда идет безобразие и хамское отношение к нам, двойные стандарты. Хорошо, что есть экран, на котором можно все посмотреть.

— У тебя в медиафутболе когда-нибудь были шансы повторить историю Павла Садырина, который, по твоему рассказу, однажды в Кутаиси пошел в перерыве в судейскую и вернулся с разбитой губой?

— Нет, до такого не доходило. Могу сделать это на поле, ха-ха! Если зритель потребует — сделаю! Только с тем, кто будет хамить, издеваться над футболом и футболистами.

— Ни разу не был к этому близок?

— Могу жестко поговорить, но ударить — нет. Почему я должен бить человека? Конечно, нет.

Александр Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мостовой — талантливый человек. Если он захочет — у него все получится

— В ворота и ЦСКА, и «Динамо» за 2DROTS забил 24-летний Манна, Станислав Манаев, который после школы «Чертанова», играя во второй лиге, таксовал по ночам. Убедился ли ты в медиалиге, что есть много игроков с нераскрытым потенциалом? Еще одного парня, Бориса Фартуну, вы отдали в «КАМАЗ»...

— Я все время говорю, что в медиалиге есть пацаны, которые готовы играть на самом высоком уровне. Боре Фартуне 21 год. Да, вначале в «КАМАЗе» ему было тяжело адаптироваться. Чему удивляться, если человек в медиалиге тренируется не ежедневно, а через день, играет с не самым высоким уровнем сопротивления? Два месяца в первой лиге он, конечно, адаптировался — а теперь он в клубе уже один из ключевых игроков. Не сомневаюсь, что у него появятся предложения из более именитых команд. Но только если он будет предан футболу и станет относиться к себе со всей строгостью, не будет ерундой заниматься.

У меня есть еще три-четыре человека в команде, которые могут играть (на этом уровне). Один — Гаучо, африканец. Сейчас начнем ему паспорт делать. Думаю, что в ФНЛ и в некоторых командах РПЛ он бы не испортил, а кое-где стал бы и лидером. Тот же Манаев, который хочет вернуться в профессиональный футбол, но сомневается. Есть Денис Гудаев, которому 32 года, но это тертый калач, который может играть. Есть Данила Прошляков, который уже был в «Ростове». Там же играл Пантера, Тема Нтумба, который, восстановившись после травмы, снова хочет в про. Кто-то может играть недолго, потому что им под 30. Тот же Слон (Владислав Ослоновский) — что он, плохой?!

Есть ребята, есть. Просто им не повезло с тренерами. Не увидели в них потенциала, который я вижу. И это проявляется против ЦСКА и «Динамо». Как можно случайно забить и тем, и другим, как Манаев? Это не ерунда и не случайное совпадение. Когда есть цель, люди будут стремиться доказывать.

— А почему он сомневается, возвращаться в профессионалы или нет?

— Не знаю. Мы с ним говорим, он то хочет, то нет. Если бы я руководил профессиональной командой, то взял бы его. И Женька Калешин, с которым мы учились на категорию Pro, хотел его взять, когда еще работал в «Акроне». Возьмет ли в «Аланию»? Не будем загадывать.

Зарплаты у нас невысокие по сравнению с некоторыми командами медийной лиги, но мы получаем больше, чем ФНЛ-2. За счет спонсора, Fonbet, за счет челленджей и съемок. У всех ребят есть свои каналы, у каждого есть свой заработок. И они делают это хорошо и профессионально, если смогли привлечь такую аудиторию.

— Как занесло в медиалигу Прошлякова, который в «Спартаке» еще недавно выигрывал гонку снайперов молодежного первенства, а потом перешел в «Ростов»? Ему выдавали большие авансы.

— Когда у нас ушел Кутуз (Сергей Кутузов), мы искали нападающего. У нас был Гаучо, но ему тяжело давалась адаптация, он одно время не забивал. Пробовали других ребят, и появился вариант с Прошляковым. Он начал играть очень полезно — да, тоже не забивал, но играл на команду, завязывал атаки, отдавал передачи, находился именно в тех точках, где должен был находиться. Поэтому надеюсь, что он свою карьеру реанимирует и опять уйдет на повышение.

— Читал, когда недавно ты не получил приз лучшему тренеру медиалиги — сказал, что голосование подстроено.

— Не совсем так. Сказал это не из-за того, что не дали мне, а поскольку не дали моим футболистам, которые выглядели лучше тех, кто получил награды. С некоторыми номинациями согласился, но, когда два моих лучших центральных защитника остаются без призов, — не понимаю, что происходит. Мы один гол пропустили за сезон! Как так можно! Или Бирюков, который с нами выиграл МКС и с «Титаном» — МФЛ.

И у меня возникает вопрос — как он ничего не получил? Человек, который в один год выиграл два титула! Как не получили мои футболисты, которые здорово сыграли с ЦСКА и «Динамо», в Кубке три этапа прошли? И, с другой стороны, четыре награды из пяти получают футболисты и тренер, не выигравшие ни одного титула. Это же наводит на какие-то мысли. Кто голосовал-то? Я не голосовал. За футболистов должны голосовать специалисты и тренеры. Вот и сказал, что больше на премию не приду. Даже если меня признают лучшим тренером. Мне это неинтересно. Зачем мне туда ходить и все это безобразие смотреть? Сядьте и вручайте сами себе!

— В медиафутболе задействован Александр Мостовой. Из него мог бы получиться тренер-профессионал?

— Саня — талантливый человек. Если он захочет, у него все получится. Раз он пошел учиться — значит, хочет.

Окончание интервью — в ближайшее время