Кузнецов — о системе штрафов в 2DROTS: «Штраф за мат — тысяча рублей за слово»

Главный тренер команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал о системе штрафов в столичном клубе медиалиги.

— На сколько у вас штрафуют и за что?

— За удар после свистка на тренировке — тысяча рублей. Опоздание — две с половиной. Пропуск тренировки без уважительной причины — пять. И так далее.

— Есть у вас свой Мбаппе, он на сборе в Турции перед матчем с «Динамо» теорию прогулял, и ты отстранил его от тренировки. На сколько он «попал»?

— На пять. В день зарплаты ты платишь штрафы, которые накопились. Они идут не мне в карман, а на оплату бани для команды, восстановительных мероприятий, массажа. И бывает, что я говорю перед важным матчем: если выиграете, все штрафы убираю. Такое было два раза. Дополнительная мотивация, которая работает. Без этого нельзя.

— А есть штрафы за мат, о котором ты упоминал? Такое впечатление, что в медиафутболе он какой-то нарочитый, люди словно для самоутверждения даже не используют, а говорят на нем. Это нормальных людей отталкивает.

— Это одна из главных проблем медиалиги. Нас очень часто показывают — по телевидению, в YouТube, в ВК. И в первую очередь показывают как раз мат. А у нас аудитория — дети, подростки, и мы все это выносим в медиапространство. Ребята нас смотрят и хотят повторять. Это неправильно. Те же стычки, драки, конфликты — все это может в один день закончиться. Правоохранительные органы могут все это зафиксировать и закрыть. Мы же в Кубке России себе такого не позволяем!

Одно время я для устрашения, признаюсь, и сам применял такую лексику. Потом начали штрафовать. Сейчас наши ребята к этому относятся уже более серьезно, и мат на тренировках звучит очень редко. В быту может проскользнуть, но они поняли, что это плохая привычка, и я к этому отношусь негативно. Штраф за мат — тысяча рублей за слово.

— А тебя собственные игроки или соперники по медиалиге на три буквы посылали? И как ты на это реагировал?

— Стычки были. Я никогда первым не начинаю, а только отвечаю. И все знают, что отвечаю аргументированно и четко. Поэтому — почти не было.