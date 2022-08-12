Талалаев рассказал о своем отношении к медийному футболу

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к медийному футболу и работающим там тренерам.

— Как относитесь к Медиалиге?

— Не отношусь, не знаю, не смотрю, не видел, мне есть чем заниматься.

— 2DROTS сыграет против «Чертаново» в 1/256 Кубка России. Получается команды из медиалиги — теперь ваши конкуренты?

— Ну когда они дойдут до нашего уровня, тогда мы будем с ними знакомиться. Сейчас, поверьте, мне интереснее посмотреть следующие матчи «Локомотива», ЦСКА, потому что я вижу игровые идеи, которые нужно до конца понять, чтобы противостоять сопернику. Сейчас поменялись несколько тренеров в командах, нужно по-новому смотреть игры этих клубов, чтобы быть во всеоружии.

— Эти команды Медиалиги вызывают интерес еще и потому, что там работают Мостовой и Кузнецов, тренеры со своими идеями.

— Мне очень интересны их идеи. В личном общении все время узнаю. Допустим, у того же Саши Мостового очень много интересного было и по поводу даже упражнений. Когда мы встречаемся, я задаю вопросы, которые меня интересуют. Дима Кузнецов меня многому научил в «Нижнем Новгороде» с точки зрения правильной позиции защитника, корпуса, когда мяч уходит за вертикаль. Я до сих пор не стесняюсь получать знания, когда есть личное общение.

А то, что профессиональным футболистам и тренерам с непрофессиональными футболистами на поле какие-то игровые идеи ставятся — это совсем сыро. Мне достаточно пришлось поработать с игроками, которые не на уровне нашей Премьер-лиги. Все констатируют, что у нас понизился уровень, я согласен с этим, но представляете, что тогда на уровне Медиалиги происходит?

— Представляю.

— А я нет и не хочу. У меня есть стремление работать с футболистами более высокого уровня. Поэтому мы в каждой тренировке ставим задачу развивать уровень своих игроков. И требуем этого, потому что игроки «Ахмата» самые лучшие.