Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Новости Результаты БЕТСИТИ Кубок России Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро-2020
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Кубок Либертадорес
Другие страны
Германия
Кубок Азии
Суперкубок УЕФА
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2022
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:21

Талалаев рассказал о своем отношении к медийному футболу

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к медийному футболу и работающим там тренерам.

— Как относитесь к Медиалиге?

— Не отношусь, не знаю, не смотрю, не видел, мне есть чем заниматься.

— 2DROTS сыграет против «Чертаново» в 1/256 Кубка России. Получается команды из медиалиги — теперь ваши конкуренты?

— Ну когда они дойдут до нашего уровня, тогда мы будем с ними знакомиться. Сейчас, поверьте, мне интереснее посмотреть следующие матчи «Локомотива», ЦСКА, потому что я вижу игровые идеи, которые нужно до конца понять, чтобы противостоять сопернику. Сейчас поменялись несколько тренеров в командах, нужно по-новому смотреть игры этих клубов, чтобы быть во всеоружии.

— Эти команды Медиалиги вызывают интерес еще и потому, что там работают Мостовой и Кузнецов, тренеры со своими идеями.

— Мне очень интересны их идеи. В личном общении все время узнаю. Допустим, у того же Саши Мостового очень много интересного было и по поводу даже упражнений. Когда мы встречаемся, я задаю вопросы, которые меня интересуют. Дима Кузнецов меня многому научил в «Нижнем Новгороде» с точки зрения правильной позиции защитника, корпуса, когда мяч уходит за вертикаль. Я до сих пор не стесняюсь получать знания, когда есть личное общение.

А то, что профессиональным футболистам и тренерам с непрофессиональными футболистами на поле какие-то игровые идеи ставятся — это совсем сыро. Мне достаточно пришлось поработать с игроками, которые не на уровне нашей Премьер-лиги. Все констатируют, что у нас понизился уровень, я согласен с этим, но представляете, что тогда на уровне Медиалиги происходит?

— Представляю.

— А я нет и не хочу. У меня есть стремление работать с футболистами более высокого уровня. Поэтому мы в каждой тренировке ставим задачу развивать уровень своих игроков. И требуем этого, потому что игроки «Ахмата» самые лучшие.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-mne-interesny-idei-mostovogo-no-ne-predstavlyayu-i-ne-khochu-predstavlyat-uroven-medialigi-1333880/
Александр Мостовой
Андрей Талалаев
0
Читайте также
Какие фрукты снижают холестерин и какие продукты его повышают?
Дзюба будет играть в клубе Эрдогана? Что известно об «Истанбул Башакшехир», который хочет купить российского форварда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук: «Вот и посмотрим уровень нашего медийного футбола»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости