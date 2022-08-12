Орещук: «Вот и посмотрим уровень нашего медийного футбола»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на новость о том, что команды футбольной Медиалиги «Амкал» и 2DROTS примут участие в розыгрыше БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2022/2023.

— Не могу говорить о шансах каких-либо команд на выход в следующий раунд, поскольку не видел их игру. Для популяризации футбола, наверное, это очень хорошо, но я всегда считал, что в Кубке должны играть профессиональные команды. Сейчас мы не выступаем в еврокубках, стало меньше матчей, надо как-то стараться компенсировать это и завлекать зрителей. Попробовать можно было, ничего плохого в этом нет.

Вот и посмотрим уровень нашего медийного футбола. Если хотя бы одна из этих команд пройдет, то тогда в следующем году можно будет вновь пригласить такие команды, а если нет — тогда я не вижу вообще в этом смысла.

— Как вам, кстати, новый формат Кубка России?

— Я еще точно не успел рассмотреть регламент, но явно одно — чем больше игр, тем интереснее, почему бы и не попробовать? Если сидеть на попе ровно и ничего не делать, то это ни к чему хорошему не приведет, — сказал Орещук «РБ Спорт».

«Амкал» сыграет с «Зорким», 2DROTS — с «Чертаново». Матчи запланированы на 16 и 17 августа.